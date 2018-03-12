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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDuterte'den BM yetkililerine hem küfür hem tehdit
Dünya Duterte'den BM yetkililerine hem küfür hem tehdit
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Dünya
12.03.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Duterte'den BM yetkililerine hem küfür hem tehdit

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Duterte'den BM yetkililerine hem küfür hem tehdit

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, uyuşturucu ile mücadelede yargısız infaz iddialarını soruşturmak için ülkeye gelerek soruşturma yapacak Birleşmiş Milletler insan hakları yetkililerine yönelik ağır ifadelerini sürdürdü. Askerlerden soruşturmacıların sorularına yanıt vermemelerini isteyen Duterte "Bu o. çocuklarını timsahlara atın" dedi.

Yaptığı açıklamalarda sıklıkla küfürlü ifadeler kullanması nedeniyle uluslararsı arenada tepki çeken Duterte hız kesmiyor.
Duterte'nin Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları yetkililerine yönelik son sözleri, bir gün önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin'in Duterte'nin 'psikiyatrik muayeneden' geçirilmesi gerektini söylemesinin ardından geldi.

Sputnik'in haberine göre Duterte'nin Filipinler'e gidecek BM heyetinin başındaki BM Yargısız İnfaz Özel Raportörü Agnes Callamard'ı tokatlamakla tehdit ettiği sözlerini eleştiren El Hüseyin "BM İnsan Hakları Konseyi bir duruş sergilemeli. Bu saldırılar yanıtsız kalmamalı. Duterte kendisini bir tür psikayatrik muayeneden geçirmeli. Bu tarz sözler kabul edilemez" demişti.

'ONLARIN SORULARINI YANITLAMAYIN'

Zomboanga kentinde cumartesi günü askerlere seslenen Duterte, Zeyd için 'aptal ve o. çocuğu' ifadesini kullanarak "Onların (BM insan hakları yetkililerinin) sorularını yanıtlamayın" dedi.

Eleştirilerin hedefindeki uyuşturucu ile mücadele kampanyasında 'tüm sorumluluğu kendisinin üstüne aldığını' ifade eden Duterte " Sadece işinizi yapın… Kanunlar çerçevesinde" dedi.

Filipinler anayasasına göre kişinin sessiz kalma ve kendi aleyhinde tanıklık yapmama hakkı olduğunu savunan Filipinler Devlet Başkanı "Bana bırakın. Buraya geliyorlar. Burada insan yiyen türden timsahlarınız var mı? Bu o. çocuklarını onlara atın" sözlerini sarf etti.

Duterte ayrıca "Bu insan hakları yetkilileri aptal. Ben uyuşturucu çetelerine 'benim ülkemi ya da şehrimi yok etmeyin yoksa sizi öldürürüm' dedim. Onlara 'bu toprakların gençlerini yok etmeyin yoksa sizi öldürürüm 'dedim" ifadelerini kullandı.

​Resmi rakamlara göre Temmuz 2016'dan bu yana polisin düzenlediği uyuşturucu baskınlarında 4.000 kişi hayatını kaybetti.
Filipiler İnsan Hakları Savunucuları İttifakı (PAHRA) adlı insan hakları örgütüne göre ise Duterte'nin politikaları nedeniyle bu baskınlarda 12.000 kişi öldürüldü.

Bu ay başında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) olası insanlığa karşı suçları soruşturmak amacıyla Duterte'nin uyuşturucu ile mücadelesi konusunda önsoruşturma başlatmıştı.

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