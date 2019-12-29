Dünyadaki her yeri vurabiliriz

Rusya’nın iddiasına göre Avangard isimli sistemde yer alan kayma mekanizması, üzerine oturtulduğu kıtalararası balistik füzenin hızını ses hızının 27 katına kadar çıkartabiliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, geliştirilen yeni tip silahın çağın ötesinde olduğunu belirterek, bu gelişmenin Sovyetler Birliği’nin 1957 yılında uzaya ilk uyduyu göndermesine eş olduğunu iddia etti. Rusya’nın yeni nesil nükleer silahlarının dünya üzerinde neredeyse her noktayı vurabileceğini söyleyen Putin, ABD menşeli herhangi bir füze kalkanının da buna engel olamayacağını öne sürdü.

Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada, “27 Aralık saat 10:00 itibarıyla dünyada benzeri olmayan ‘Avangard’ akıllı hipersonik kıtalararası füze bölüğümüz Sibirya’nın Orenburg bölgesi Yasnensk birliğine konuşlandırılarak fiilen savaş nöbeti tutmaya başlamıştır. Böylece Başkomutanımızın emirleri harfiyen yerine getirilmiştir” ifadelerini kullandı.

‘FÜZE KALKANINI DELER’ İDDİASI

Hipersonik Kayma/Süzülme Aracı olarak adlandırılan Avangard füzesi, roketle dünya üzerinden 40 ile 100 km yüksekliğe çıkarılıyor.

Avangard, bu yükseklikte taşıyıcı roketten ayrılarak yepyeni bir silaha dönüşüyor. 1 megatonluk nükleer füze başlığının kendi motoru devreye girerek sesten 27 misli hızlara ulaşabiliyor. Bir başka deyişle, füze saatte 300 bin km hızla bir kayak gibi süzülüyor.

Savaş başlığının dünyanın hangi noktasında olursa olsun hedefe en geç 10 dakikada ulaştırılması öngörülüor. ABD’nin Avrupa’daki füze kalkanı 17 dakikada tepki verebiliyor.