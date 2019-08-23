Dünyada gerilime neden olan o görüntüler ortaya çıktı
Çinli teknoloji devi Huaweinin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü Meng Wanzhounun tutuklanma anının güvenlik kamerası görüntüleri paylaşıldı.
ABDnin talebiyle geçtiğimiz yıl Kanada’da gözaltına alınan Wanzhou, ABDnin İran yaptırımlarını delme, yolsuzluk ve teknoloji hırsızlığı gibi suçlamalar nedeniyle tutuklanmıştı. Meng, ABD-Çin arasında gerilime neden olurken, daha sonra 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakılmıştı. Meng, serbest bırakıldıktan sonra Kanada hükümetine, medeni haklarının ağır ihlali gerekçesiyle dava açmıştı.
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