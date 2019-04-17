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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan rapor: Kızamık alarmı

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Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan rapor: Kızamık alarmı

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde kızamık vakaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dört katına çıktı. Rapora göre dünya çapındaki kızamık vakalarının sayısı bu yılın ilk 3 ayında 170 ülkede 112 bin 163’e ulaştı.

AFRİKA’DA ORAN YÜZDE 700

Geçen yılın aynı döneminde kızamık vakası sayısının 163 ülkede 28 bin 124 olduğuna dikkat çekildi. Kızamık vakalarında Afrika’da yüzde 700, Amerika kıtasında yüzde 60, Avrupa’da yüzde 300, Doğu Akdeniz’de yüzde 100, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik’te ise yüzde 40 artış gözlemlendi. Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

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