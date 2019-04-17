Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan rapor: Kızamık alarmı
DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya genelinde kızamık vakaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dört katına çıktı. Rapora göre dünya çapındaki kızamık vakalarının sayısı bu yılın ilk 3 ayında 170 ülkede 112 bin 163’e ulaştı.
AFRİKA’DA ORAN YÜZDE 700
Geçen yılın aynı döneminde kızamık vakası sayısının 163 ülkede 28 bin 124 olduğuna dikkat çekildi. Kızamık vakalarında Afrika’da yüzde 700, Amerika kıtasında yüzde 60, Avrupa’da yüzde 300, Doğu Akdeniz’de yüzde 100, Güneydoğu Asya ve Batı Pasifik’te ise yüzde 40 artış gözlemlendi. Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonunun, ishalin, zatürrenin ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.
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