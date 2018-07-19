Dr. Bumbum kayıplara karıştı
Dünya çapında hızla yayılan ‘Jennifer Lopez’ ya da ‘Kim Kardashian’ tipi popo estetiği sevdası, Brezilya’da bir kadının ölümüne yol açtı. Ameliyatı yapan ve kayıplara karışan ‘Dr. Bumbum’ lakaplı cerrah için yakalama kararı çıktı.
BREZİLYA’da popo büyütme ameliyatlarıyla büyük ün kazanan ‘Dr. Bumbum’ lakaplı estetik cerrah Denis Furtado, bir hastası ölünce ortadan kayboldu.
Ameliyatları evinde gerçekleştiren Furtado, geçtiğimiz cumartesi akşamı 46 yaşındaki Lilian Calixto adlı hastaya popo büyütme operasyonu yaptı. Ancak fenalaşan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
‘Dr. Bumbum’, olayın ardından kayıplara karıştı. Hakkında tutuklama emri çıkarılan Furtado’nun operasyonu birlikte yaptığı öne sürülen sevgilisi ise gözaltına alındı.
Instagram’da yaklaşık 650 bin takipçisi olan 45 yaşındaki Furtado, sık sık Brezilya televizyonlarına çıkarak popo büyütme operasyonlarıyla ilgili açıklamalar yapıyordu.
Son üzücü vakada ise popo estetiği operasyonu için tam 2 bin kilometre uzaklıktaki Cuiaba kentinden Rio de Janeiro’ya gelen Lilian Calixto’nun poposuna da, bu tür birçok operasyonda olduğu gibi akrilik cam dolgusu enjekte edildiği tahmin ediliyor.
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