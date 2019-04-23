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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Dizideki rolü gercek oldu

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Dizideki rolü gercek oldu

Ukrayna’da kazaen başkan olan bir tarih öğretmenini canlandırdığı ‘Halkın Hizmetkârı’ isimli dizi filmle gönüllere taht kuran komedyen Volodimir Zelenski, önceki gün yapılan seçimlerin galibi oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko’yu yüzde 73 gibi bir oyla yenen Zelenski, ilk hedefinin Rusya ile görüşmelere yeniden başlamak olduğunu açıkladı.

UKRAYNA’nın yeni Devlet Başkanı seçilen Volodimir Zelenski 41 yaşında. Herhangi bir siyasi deneyimi yok. Ama insanlar onu ‘Halkın Hizmetkârı’ isimli diziden tanıyor, seviyor. Dizide yolsuzluktan, kirli ilişkilerden, kötü yönetimden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçilen tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko’yu canlandırıyor.

İLK MESAJ RUSYA’YA

Bisikletle başkent sokaklarında gezen, yolsuzluklara savaş açan bir başkan karakterini canlandıran Zelenski, televizyonda ve internette izlenme rekorları kırmış. İşte gerçek hayatta da siyasi elite, oligarklara ve yerleşik bürokrasiye meydan okuyan ünlü komedyen, Ukrayna’nın yeni başkanı oldu. Ukrayna’nın NATO üyeliği ve AB ile entegrasyonunu destekleyen Zelenski, Rusya ile de krizin müzakereyle aşılması taraftarı. Nitekim seçim gecesi yaptığı konuşmada da Rusya’ya bu mesajı verdi. Zelenski, “Rusya ile müzakere sürecini yeniden başlatarak Donbas sorununa çözüm bulmak ilk hedeflerimden birisidir. Rusya ile savaşmak yerine ikna yoluyla Ukrayna’nın bütünlüğünü sağlamayı hedefliyorum. Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransa tarafından yürütülen Minsk sürecini yeniden canlandıracağım. Önceliklerim arasında Kerç Boğazı’nda Rusya tarafından alıkonan denizcilerimizi serbest bırakılması da var. Daha doğrusu Rusya’da tutsak tüm Ukrayna vatandaşlarını geri getirmek istiyorum” dedi.

SIRADA PARLAMENTO VAR

Ukrayna’da yarı başkanlık sistemi uygulanıyor. Devlet başkanının tüm önemli kararları Ukrayna parlamentosu Rada’dan geçirmesi gerekiyor. Zelenski’nin vaatlerini gerçekleştirebilmesi için Rada’nın desteğini alması şart. Bu nedenle Zelenski’nin ‘Halkın Hizmetkârı’ partisinin, ekim ayında yapılacak parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde etmesi gerekiyor. Yeni devlet başkanının gelecek beş ayda önemli hatalar yapmaması halinde partisinin genel seçimleri de kazanması bekleniyor.  

Ukrayna’da pazar günü yapılan seçimlerde oyların yüzde 99’u sayıldı. Buna göre Zelenski yüzde 73, halihazırdaki Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24 destek aldı. Zelenski, bir dönem için başkan olacağını açıklamıştı.

POROŞENKO’YA PROTESTO OYU

UKRAYNA’da Volodimir Zelenski’nin zaferi kimi seçmen tarafından ‘Aslında Poroşenko’ya protesto’ diye yorumluyor. Oleksiy Kondraşov isimli bir kamu çalışanı AP Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Herkes Zelenski’ye oy vermedi, ama Poroşenko’ya karşı oy verdi. Zelenski yerine ikinci tura başka biri de kalsaydı kazanırdı” diyor. Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi, ülkenin doğusundaki Rus ayrılıkçılar krizi, kötü yönetim, yolsuzluk iddiaları Poroşenko’nun sonunu hazırlayan unsurlar oldu.

RUSYA’DAN TEMKİNLİ MESAJ

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Zelenski’yi tebrik ederken Kiev’in kriz yaşadığı Rusya’dan temkinli mesajlar geldi. Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev seçim sonuçlarına saygı gösterdiklerini belirterek, “Yeni Ukrayna liderinden beklentimiz aklı selim davranmasıdır. Yeni liderin eski hataları tekrarlamamasını temenni ediyorum” dedi. Medvedev, Zelenski’nin iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi için bir şans olabileceğini de kaydetti. Kremlin ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in Zelenski’yi tebrik etmesi için erken olduğunu belirtti.

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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