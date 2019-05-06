Dışişleri Bakanlığından Kuzey Makedonya seçimine ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiyenin Kuzey Makedonyada 5 Mayıs günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminin başarıyla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek, Türkiye, Kuzey Makedonyanın siyasi birliği, istikrarı ve refahına büyük önem atfetmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonucunun ülkenin barış ve istikrarını pekiştireceğine inanıyoruz denildi.
Bakanlığın açıklamasında, Türkiyenin Kuzey Makedonyayla ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilmesi için çalışacağı aktarılırken, Balkanlarda istikrar ve refahı arttırmak için bölge ülkeleriyle işbirliğinin sürdüreceği de vurgulandı.
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