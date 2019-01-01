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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: DepoPhotos
01.01.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 1 yıla 76 diplomatik ziyaret sığdırdı

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 1 yıla 76 diplomatik ziyaret sığdırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun diplomasi trafiği kapsamında yurt içi ve yurt dışı ziyaretleri için 2018'de toplam 435 bin kilometre yol alarak, dünyanın çevresinin yaklaşık 11 katına denk gelen mesafeyi katetti.

Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadeleye katkıda bulunduğu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarını yaptığı, Suriye krizinin çözümü için Astana toplantılarıyla siyasi sürece destek verdiği 2018 yılında Bakan Çavuşoğlu, yurt içi ve yurt dışında yoğun mesai yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin yürüttüğü "girişimci ve insani" dış politika çerçevesinde geçen yıl 76 yurt dışı ziyarette bulundu.

Çavuşoğlu, yoğun diplomasi gündeminde temasları kapsamında 2018'de toplam 435 bin kilometre seyahat ederek dünyanın çevresinin yaklaşık 11 katına denk gelen mesafeyi katetti.

TÜRKİYE'NİN AKTİF DIŞ POLİTİKASI 2018'DE DE HIZ KESMEDİ

Türkiye 2018'de de ulusal ve uluslararası platformda güncel dış politika konularında önemli rol oynadı.

Geçen yıl Irak'ın yeniden imarı için ortaya konulan uluslararası çabalara da destek veren Türkiye aynı zamanda, Filistin-Kudüs konusundaki gelişmeler karşısında iki olağanüstü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi tertip etti.

Türkiye öte yandan, insani yardım ve arabuluculuk faaliyetlerini artırarak sürdürdü ve bu alanda milli gelire oranla dünyada ilk sırayı aldı.

Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl komşu ve yakın coğrafyalardaki ülkeler başta olmak üzere diğer ülkelerle ilişkilerin yapıcı diyalog ve iş birliği temelinde yürütülmesi amacıyla 24 ülkeyle kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik/İşbirliği Konseyi (YDSK/YDİK) mekanizmalarının çalışmalarını da takip etti.

Ayrıca, bölge ülkeleri arasında güvenin artırılması amacıyla kurulan Türkiye-Afganistan-Pakistan, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan, Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan, Türkiye-Azerbaycan-İran, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan ve Türkiye-Azerbaycan-Pakistan gibi üçlü eş güdüm mekanizmalarının faaliyetleri geçen yıl da da devam etti.

Afganistan'daki barış ve istikrara katkı sağlamak amacıyla başlatılan "İstanbul Süreci" kapsamındaki temas ve faaliyetler sürerken, bu çabalara ek olarak geçen yıl Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran dörtlü iş birliği mekanizması da kuruldu.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin yanı sıra, Türkiye ile Almanya, Hollanda ve Avusturya arasındaki olumlu diyalog ve normalleşme sürecini de yürüttü.

Öte yandan, 2018 yılı Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının sıklıkla gündeme geldiği, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarını korumaya dönük adımlar attığı bir yıl da oldu.

Ayrıca, Türkiye NATO çatısı altında yürütülen faaliyet ve çalışmalara aktif katkıda bulunmaya geçen yıl da devam etti.

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