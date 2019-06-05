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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
TAHRAN (AA)
05.06.2019 - 20:40, Son Güncelleme:

Dikkat çeken Mossad iddiası... 'Arkasında onlar var'

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Dikkat çeken Mossad iddiası... 'Arkasında onlar var'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırıyla ilgili İsrail istihbarat servisi Mossad'ın "sahte bilgi ürettiğini" belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u "yalancı çoban" olarak nitelendirerek Mossad'ın kendisine "sahte bilgi" verdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı, Bolton'un 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU OYUNU DAHA ÖNCE GÖRMEDİK Mİ BİZ"

"B takımının yalancı çobanı, bir kere daha yalandan feryat koparıyor. Mossad, Fuceyra'daki sabotajda İran'ın dahli olduğuna ilişkin sahte bilgi üretiyor. Daha önce kimi 'kazalar' ve sahte bayrak girişimleri olacağına dair uyarıda bulunmuştum. Siz onların yalanlarına inanınca, nelerin olacağını biliyoruz. Bu oyunu daha önce görmedik mi biz?"

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.

John Bolton, geçen hafta BAE ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, aralarında Suudi Arabistan'a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye 12 Mayıs'ta Fuceyra Limanı yakınlarında düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmiş ve buna dair delillerin BMGK'ye sunulacağını söylemişti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.
Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Dikkat çeken Mossad iddiası... Arkasında onlar var

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

ABDden bomba iddia: Dikkat çeken hamle
ABD'den bomba iddia: Dikkat çeken hamle
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