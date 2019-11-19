Devrim Muhafızları: Devreye gireriz
İRAN’da Devrim Muhafızları, benzin fiyatlarının artmasının ardından başlayan gösterilerin durmaması durumunda devreye gireceğini duyurdu.
Geçmişteki eylemlerde göstericilere yönelik sert müdahalesiyle bilinen Devrim Muhafızları’nın yazılı açıklamasında “Gerekmesi durumunda, insanların huzurunu tehdit eden hareketlere karşı kararlı ve devrimci eyleme geçeceğiz” ifadesini kullandı. Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun İran’da benzin zammına karşı düzenlenen gösterilere verdiği desteğin samimiyetten uzak olduğunu söyledi. Sözcü Musavi, Pompeo’nun destek verdiği gösterilerin İran halkının genelinin tutumunu yansıtmadığını ifade etti. Pompeo’nun açıklamasını “samimiyetsiz ve ikiyüzlü” olarak nitelendiren Musavi, bu ifadelerin İran halkıyla dertlenme amacı taşımaktan uzak olduğunu savundu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle