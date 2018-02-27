Denk Partisi’nden tehditlere kınama

ÜYELERİNİN çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu Denk Partisinin Genel Başkanı Selçuk Öztürk, Denk Partisi milletvekillerinin yıllardır vatan haini olarak gösterildiğini, gazetelerin doğru olmayan haberleri nedeniyle için parti liderlerinden Tunahan Kuzu’nun birçok kez tehdit aldığını ve güvenlik olmadan yerel seçim kampanyalarına katılamayacaklarını belirtti.

Diğer milletvekillerinin de tehditlere maruz kaldığını kaydeden Öztürk, hiçbir milletvekilinin vatan haini olarak gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

‘HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ’

Öztürk, açıklamada şöyle dedi: “Son yıllarda farklı düşünceye sahip olmak tehditlere maruz kalmaya sebep oluyor. Parti olarak bütün milletvekillerinin özgürce ve güvenli bir şekilde kendi düşüncesini belirtebilmesi gerektiğini savunuyoruz. Milletvekillerine yapılan tehditlerin her türlüsüne karşıyız.”

Denk Partisinin daha önce tehditlere maruz kalan rakip partilerden milletvekillerini savunduğunu belirten Öztürk, “Diğer partiler, Denk Partisi milletvekillerine yapılan tehditleri kınamakta geri kalıyorlar” eleştirisinde bulundu.

‘DENK PARTİSİ DE EKLENMELİ’

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Sosyalist Parti (SP) ve Yeşil Sol Partisinin (GL) ortak açıklama yaparak kendilerine mensup Türkiye kökenli milletvekillerinin arkasında durduklarını anımsatan Öztürk, Denk Partisi milletvekillerinin de açıklamaya eklenmesi gerektiğini ifade etti.

Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımıştı. Parlamento’da 3’e karşı 142 oyla kabul edilen önergeye sadece Denk Partisi karşı oy kullanmıştı.