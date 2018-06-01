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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AP
01.06.2018 - 17:49, Son Güncelleme:

Dehşet anları! Gözünü bile kırpmadan aralarına daldı

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Dehşet anları! Gözünü bile kırpmadan aralarına daldı

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'in yazlık başkenti Şirinagar'da bugün gerçekleşen protestolarda milis güçlerle ve göstericiler karşı karşıya geldi. Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığın doğru ilerleyip insanları canlı canlı ezmesi ortalığı karıştırdı.

Hindistan ve Pakistan arasındaki sürekli çatışma yaşanan bölgesi olarak biline Keşmir'in başkenti Şirinagar'da gerçekleşen protestolarda milis güçler ve göstericiler yine karşı karşıya geldi. Milis güçlerine ait bir zırhlı polis aracı kalabalığın doğru ilerledi. Aracın ilerlemesini engellemeye çalışan göstericiler ise, bu sırada büyük taşlar fırlattı. Araca atılanlar arasında bir bisiklet bile vardı. Zırhlı araç kalabalığın arasına dalıp göstericilere çarpınca, bir çok göstericiyi aracın altına alıp sürüklemeye başladı. Bir gösterici aracın altında kaldı. Gösterici çaresizce kurtulmaya çalışsa da araç üstünden geçti. AP'nin fotoğraflarında, aracın çarptığı bir başka protestocunun ayakları da dikkat çekiyor. Aracın ezdiği gösterici ağır yaralı halde hastaneye götürülürken, olaylarda iki kişinin daha yaralandığı bildirildi.

UYGULANMAYAN BARIŞ ANTLAŞMASI

Hindistan ve Pakistan, 30 Haziran tarihinde 2003'te imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması için anlaşmaya vardıklarını dünyaya duyurmuştu. 15 yıl önce imzalanan ateşkes anlaşması, bugüne kadar iki ülke tarafından defalarca ihlal edildi. 1947 yılında Britanya'dan bağımsızlığını kazanan Hindistan ve Pakistan, geride kalan 70 yılda Keşmir bölgesini paylaşamadı. İki nükleer güç arasındaki bilek güreşi yıllardır sürerken, son yıllarda Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde radikal militanlarla güvenlik güçleri çatışıyor. Geçen yıl yaz mevsiminde Hizbul Mücahidin örgütünün üst düzey üyesi Vani'nin öldürülmesi üzerine, on binlerce insan sokaklara çıkmıştı. Gerilimin zirve yaptığı iki ayı aşkın süre boyunca gösteriler sürmüş, 90 Keşmirli yaşamını yitirmişti. Bölgede bugüne kadar şiddet olaylarında yaklaşık 70 bin insan hayatını kaybetti. Cammu Keşmir'deki silahlı gruplar, 1989'dan bu yana bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyor.

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