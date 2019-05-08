Dar Schengen’e Hollanda’dan destek
Göç konusunun Avrupa Parlamentosu’nun yeni üyelerini belirlemek amacıyla 23-26 Mayıs’ta yapılacak seçimlerinin ana tartışma konuları arasında yer almayı sürdürdüğü bir ortamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından ortaya atılan ‘Schengen bölgesinin daraltılması’ fikrine Hollanda’dan tam destek geldi.
Önceki gün Paris’te Macron ile görüşen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kontrolsüz serbest dolaşıma olanak veren Schengen Bölgesi’nin revize edilmesi konusunda Fransa ile aynı görüşte olduklarını söyledi.
Fransa, sistemin şu anki haliyle işlemediğini ve sınırların korunması ile göç konusunda dayanışmanın paralel şekilde yürümesi gerektiğini savunuyor. Macron geçen haftalarda yaptığı açıklamada, kurallara uymayan ülkelerin dışarıda bırakılacağı daha dar bir Schengen istediğine işaret etmişti.
Rutte, hem ikincil göçmen hareketleri hem de dayanışma ilkesi konusunda Macron ile aynı çizgide olduğunu net şekilde dile getirdi.
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