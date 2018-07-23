DanÄ±ÅŸmanÄ±yla ilgili ÅŸok belgeler ortaya Ã§Ä±ktÄ±!

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

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Dünya
23.07.2018 - 06:07, Son GÃ¼ncelleme:

DanÄ±ÅŸmanÄ±yla ilgili ÅŸok belgeler ortaya çÄ±ktÄ±!

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DanÄ±ÅŸmanÄ±yla ilgili ÅŸok belgeler ortaya çÄ±ktÄ±!

ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu'nun (FBI) gizliliÄŸini kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± belgelere gÃ¶re kurum, Donald Trump'Ä±n dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanÄ± Carter Page'in 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri sÄ±rasÄ±nda 'Rus hÃ¼kÃ¼metiyle iÅŸbirliÄŸi ve kumpas yaptÄ±ÄŸÄ±na' inanÄ±yordu.

Mahkeme tutanaklarÄ±nda, Page'in gÃ¶zetim altÄ±nda tutulmasÄ±na neden olan Rus istihbaratÄ± yetkilileriyle baÄŸlantÄ±sÄ±na dikkat Ã§ekiliyor.Â 
Page, Ruslarla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ± reddetti.ÂFBI, gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±lan belgeleri ABD kurumlarÄ±nÄ±n bilgi edinme hakkÄ± baÅŸvurularÄ± kapsamÄ±nda Cumartesi gecesi yayÄ±mladÄ±. Yetkililer hakkÄ±ndaki gÃ¶zetim baÅŸvurularÄ±, baÅŸvurularÄ±n yenilenmesi ve Page hakkÄ±ndaki soruÅŸturmaya dair bilgilerin olduÄŸu belgeler 412 sayfa. Page hakkÄ±nda Ekim 2016'da yapÄ±lan bir mahkeme baÅŸvurusunda "FBI, Page'in Rus hÃ¼kÃ¼metiyle iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ve kumpas kurduÄŸuna inanÄ±yor" deniyor.

Belgelere gÃ¶re "FBI, Rus hÃ¼kÃ¼metinin giriÅŸimleri Page ve belki de Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ±nda gÃ¶revli bireylerle beraber iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne inanÄ±yordu."

BBC TÃ¼rkÃ§e'de yer alan habere gÃ¶re; belgelerde ayrÄ±ca Page'in Rus hÃ¼kÃ¼meti yetkilileri ve Rus istihbaratÄ± yetkilileriyle de iliÅŸkide olduÄŸu belirtiliyor.Â Page ise Pazar gÃ¼nÃ¼ CNN televizyon kanalÄ±nda bu iddialarÄ± reddetti.Â Page, FBI'Ä±n DÄ±ÅŸ Ä°stihbarat GÃ¶zetleme mahkemelerine baÅŸvurmasÄ±nÄ±n 'saÃ§ma' olduÄŸunu sÃ¶yledi ve devlet kurumlarÄ±nÄ± mahkemeleri yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmekle suÃ§ladÄ±.

PAGE: HÄ°Ã‡BÄ°R ÃœLKENÄ°N AJANI DEÄžÄ°LÄ°M

Page, "Nereden bakarsan bak, hiÃ§bir dÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼n ajanÄ± olmadÄ±m" dedi.Â Enerji endÃ¼strisi danÄ±ÅŸmanÄ± olan Page'in Rusya'yla uzun sÃ¼redir iliÅŸkisi var. Trump'Ä±n kampanyasÄ±yla ilk defa 2015'te baÄŸlantÄ±ya geÃ§en Page, Ocak 2016'da da Trump'Ä±n kampanyasÄ±nÄ±n yÃ¶neticisi Corey Lewandowski ile irtibata geÃ§miÅŸti.Â Trump, Mart 2016'da Page'i dÄ±ÅŸ politika danÄ±ÅŸmanÄ± olarak seÃ§ti.

Page, Rus yetkililer ve Trump kampanyasÄ± arasÄ±nda aracÄ± olduÄŸu iddialarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla gÃ¶revinden istifa etti.Â Trump, konuyla ilgili attÄ±ÄŸÄ± tweetlerde kendi kurumlarÄ±nÄ± eleÅŸtirerek 'saÃ§ma sapan' dediÄŸi belgelerin 'Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve FBI'Ä±n mahkemeleri yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirdiÄŸini gÃ¶sterdiÄŸine dair ÅŸÃ¼phe bÄ±rakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' sÃ¶yledi.Â Trump ayrÄ±ca bu belgelerle, seÃ§im kampanyasÄ±yla ilgili yasadÄ±ÅŸÄ± casusluk faaliyeti yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti. Temsilciler Meclisi'ndeki azÄ±nlÄ±k Demokrat grubunun lideri Nancy Pelosi ise farklÄ± bir yorumda bulundu.

Pelosi, "Trump'Ä±n sÃ¼rekli tekrarladÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±n aksine bu belgeler, Trump kampanyasÄ±nÄ±n Ã¼st dÃ¼zey bir yetkilisinin, 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine yasadÄ±ÅŸÄ± yollarla mÃ¼dahale etme ve baltalama amacÄ±yla Rusya'nÄ±n Carter Page ile iÅŸbirliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k bir kanÄ±tÄ±dÄ±r" dedi.

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