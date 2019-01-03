Danimarka'daki tren kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Danimarka’da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi.
Danimarka'da 2 Ocak günü yerel saatle 07:30'da Sjaelland adası ile Fyn adasını birbirine bağlayan Storebaelts (Büyük Boğaz) Köprüsü’nde meydana gelen tren kazasında ölü sayısı 8'e çıktı.
Kazada, Fyn adasından Sjaelland adası yönünde hareket eden, 131 yolcu ile 3 mürettebatı bulunan hızlı tren, karşı yönden gelen yük trenine çarpmıştı.
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