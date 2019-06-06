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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
06.06.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Danimarka’da seçimin kazananı sol partiler oldu

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Danimarka’da seçimin kazananı sol partiler oldu

Danimarka’da yapılan genel seçimlerden, resmi olmayan sonuçlara göre sol partiler zafer çıktı.

Danimarka’da yapılan genel seçimlerde, oy verme işleminin ardından sandıkların yüzde 93,6'sı sayıldı. Sandıklardan gelen resmi olmayan sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Partinin başı çektiği, Sosyal Liberal Parti (Radikale Venstre), Sosyalist Halk Partisi ve Birlik Listesi’nden (Enhedslisten, Kızıl-Yeşiller) oluşan sol blok seçimlerden zaferle çıktı.

Danimarka’da kamu yayıncısı DR tarafından açıklanan sonuçlara göre, Danimarka’nın ikinci kadın başbakan adayı Mette Frederiksen liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti seçimlerde yüzde 26 civarında oy aldı. Mevcut hükümetin Başbakanı Lars Lökke Rasmussen liderliğindeki Liberal Parti ise yüzde 23’lerde kaldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, 179 sandalyeli parlamentoda, sol blok 91 milletvekili çıkartırken sağ blok ise 75 sandalye kazandı. Ülke genelinde 175 milletvekili seçilirken, Danimarka Krallığı’na bağlı Faroe Adaları ile Grönland da parlamentoya ikişer temsilci gönderiyor.

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı partilerden Danimarka Halk Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 12 civarında gerileyerek 2015 seçimlerine nazaran bu seçimlerde büyük hezimet yaşadı. İlk defa parlamentoda temsil edilmek için yarışan diğer aşırı sağ ve İslam karşıtı partilerden Yeni Sağ (Nye Borgerlige) parlamentoda temsil edilmeyi garantiledi. Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonuyla gündeme gelen Rasmus Paludan'ın lideri olduğu Sıkı Yön (Stram Kurs) ise yüzde 2’lik seçim barajını aşamadı.

Seçimlerde Alternatif Parti'nin 5 milletvekili, Yeni Sağ'ın ise 4 milletvekili çıkardığı öngörülüyor. Bloklara dahil olmadıklarını bildirseler de Alternatif Parti’nin sol blok, Yeni Sağ’ın ise sağ bloka destek vermesi bekleniyor.

Oy sayımının tamamlanmasının ardından yapılacak tercihli oy sayımıyla birlikte, seçimlere katılan 9 Türkiye kökenli adayın durumu da kesinlik kazanacak.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu olan Danimarka’da, 4 milyon 219 bin civarında seçmen bulunuyor. Ülkede seçime katılım oranı yüzde 84 civarında oldu.

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