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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
27.05.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Danimarka'da AP seçimlerinin galibi Liberal Parti Venstre

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Danimarka'da AP seçimlerinin galibi Liberal Parti Venstre

Danimarka'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, resmi sonuçlara göre Liberal Parti (Venstre), yüzde 23,5 oy oranıyla birinci oldu.

Danimarka'da gerçekleşen AP seçimlerinde, hükümetteki Venstre, yüzde 23,5'lik oy ile sandalye sayısını 2'den 4'e çıkararak tarihi bir başarı elde ederken, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 21,5 oy ile 3 olan sandalye sayısını korudu.

Ülkede 5 yıl önce yapılan seçimlerde büyük bir zafer elde eden ve sürpriz bir şekilde AP'de 4 sandalye kazanan aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi ise bu seçimlerde hezimete uğradı. Oy oranı yüzde 10,7'ye düşen Danimarka Halk Partisi, AP'de sadece bir sandalye ile temsil edilecek.

İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda AP'de 1 sandalye daha kazanarak 14 parlamenter ile temsil edilecek Danimarka'da, partilerin aldıkları oy oranları ve AP'ye gönderecekleri parlamenter sayısı şöyle:

Sosyalist Halk Partisi: Yüzde 13,2 ile 2 parlamenter, Sosyalist Liberal Parti (Radikale Venstre): Yüzde 10,1 ile 2 parlamenter, Muhafazakar Parti: Yüzde 6,5 ile 1 parlamenter, Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller): Yüzde 5,5 ile 1 parlamenter.

LİBERALLERİN TARİHİ BAŞARISI

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen, AP seçimlerinde elde ettikleri başarının ardından partililere yaptığı konuşmada, "Venstre bu akşam çok güzel bir seçim zaferi kazandı. Tarihimizde en iyi AP seçimi oldu. Danimarka'nın en büyük Avrupalı partisiyiz." dedi.

Danimarka'nın birçok şeyi tek başına yapabileceği ancak bütün sorunları tek başına çözemeyeceğinin altını çizen Rasmussen, "Avrupa'ya inanan, kapıları açık bir ülkeyiz. Biz saklanmadık ve sırtımızı dünyaya dönmedik. Etrafımızdaki dünyaya tüm kalbimizle olumlu bir tutum sergiledik. Bu akşamki seçim sonuçları bunun göstergesi." ifadelerini kullandı.

Danimarka Maliye Bakanı ve Başbakan Rasmussen'den sonra Liberal Parti'de başkanlığın varisi olarak gösterilen Kristian Jensen ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin seçim zaferini şöyle özetledi:
"AB'ye bağlı bir iş birliği istiyoruz, Danimarka'nın AB ile daha fazla bağlanması ve dünya genelinde daha fazla AB'den yanayız ancak iş birliğinin nasıl olacağı konusunda net taleplerimiz var. Danimarkalı seçmen bunları göz önünde bulundurdu."

AP seçimlerinde 4 sandalyeden bir sandalyeye gerileyen aşırı sağcı Danimarka Halk Partisi'nin Parlamento Grup Başkanı Peter Skaarup ise AA muhabirine yaptığı seçim değerlendirmesinde, 25 yıllık geçmişi olan bir parti olarak seçimlerin kendileri açısından en iyi ikinci AP seçimi olduğunu söyledi.

Skaarup, 5 yıl önce ile şimdilerde AP için konuşulan konuların farklı olduğunu belirtirken, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinin (Brexit) Danimarkalıları korkutup korkutmadığı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Şüphesiz korkuttu ve bu seçimlere etki ettiğini düşünüyorum. Danimarka'da farklı şeyler konuşulmaya başlandı çünkü İngiltere büyük bir ülke ve çok fazla görüş ayrılıkları ile huzursuzluklar oldu, ne yapacaklarına karar veremediler. Danimarka ise küçük bir ülke ve AB'den ayrılma konusunda çok daha fazla zorlanabilir ve çok daha farklı tartışmalar yaşanabilir."

BAŞBAKAN, OĞLUNA OY VERDİ

Danimarka Başkanı Lars Lökke Rasmussen, AP seçimlerinde oyunu Venstre'den aday gösterilen oğlu Bergur Lökke Rasmussen'e verdiğini açıkladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ise oyunu, Liberal İttifak Partisi'nde kendisiyle birlikte siyaset yapan ve AP'ye aday olan Kültür Bakanı Mette Bock'a verdiğini söylese de Liberal İttifak Partisi, 2014 seçimlerinde olduğu gibi, yine AP'ye parlamenter gönderemedi.

DANİMARKA'DA TÜRK ADAYLAR SEÇİLEMEDİ, PKK YANLISI SEÇİLDİ

Alternatif Parti'den (Alternativet) AP'ye aday olarak gösterilen gazeteci ve oyuncu Sadi Tekelioğlu’nun partisi, seçimlerde aldığı yüzde 3,4 oy ile AP'ye üye gönderemezken, iki parlamenter gönderen Sosyalist Halk Partisi'nde ise Türkiye kökenli Gül Özcan, yeterli sayıda tercihli oy alamadığı için seçilme başarısı gösteremedi.

Şimdiye kadar seçim ittifakı uygulayarak AB'ye Karşı Halk Hareketi ile birlikte AP seçimlerine giren Birlik Listesi (Kızıl-Yeşiller) ise bu seçimde ittifak dışında kalarak, parti olarak girdikleri seçimlerde bir sandalye kazandı.

Birlik Listesi'ni AP'de, ilk sıradan aday gösterdiği ve terör örgütü PKK/PYD'ye sempatizanlığıyla bilinen Nikolaj Villumsen temsil edecek.

KATILIM REKORU

4 milyon 237 bin 551 seçmenin bulunduğu Danimarka'da, 2 milyon 797 bin 761 seçmen sandığa giderek oy kullandı.

Oy kullanım oranı yüzde 66 olarak kayıtlara geçen Danimarka'da, katılım oranı rekoru kırılırken, 2014 AP Seçimlerinde katılım oranı yüzde 56 olmuştu.

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