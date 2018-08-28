Daha uzunu yok! 181 metreyle dünyanın 1 numarası
HİNDİSTAN’ın Mumbai bölgesinde, 181 metrelik dünyanın en uzun heykelinin inşasında sona gelindi.
Hindistan’ın bağımsızlık kahramanlarından Sardar Vallabbhai Patel’in heykeline toplamda 290 milyon dolar harcandı. Hindistanlı muhalif partiler, bu paranın eğitim sisteminin iyileştirilmesi için harcanması gerektiği görüşünde. Patel’in heykeli tamamlanması durumunda ABD’deki Özgürlük Anıtı’nın iki katı büyüklükte, Rio’daki Kurtarıcı İsa heykelinden ise 5 kat uzun olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle