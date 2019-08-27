Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'den önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü. Liderler daha sonra kameraların karşısına geçti ve ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi.
Moskova Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki baş başa görüşme, 1 saat 20 dakika sürdü. Baş başa görüşmeden sonra heyetler arası görüşmeye geçildi.
İki lider ortak basın toplantısı düzenliyor.
Rus lider Putin'in konuşmalarından satır başları;
S-400 projesinde beraber çalışıyoruz.
Uluslararası ve bölgesel gündemi ele aldık.
Bu, bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk gelişi değil.
Eylülü ortasında Ankara’ya geleceğiz. Astana garantörleri olarak toplantı gerçekleştireceğiz.
Sayın Erdoğan Moskova’daki enerji haftasına davet edildi.
İlişkilerimiz karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar temelinde yürütülüyor.
Rusya ve Türkiye enerji alanında da işbirliği halinde.
Gerek Akkuyu gerek Türk akımı projeleri en üst düzey ekoloji ekonomi kaygılarını gözeterek gerçekleştiriliyor.
Türkiye Rus turistler arasında büyük bir popülerliğe sahip. 6 milyon vatandaşımız Türkiye’de tatil yaptı.
Özel pasaportlara vizesiz geçişi başlattık.
Suriye krizinde en etkili çalışan formatlardan biri Astana süreci.
Sayın Erdoğan ile şunları görüştük:
Suriye anayasa komitesinin oluşturulması ve çalışmalara başlaması.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;
Rusya’da bu fuar sebebiyle bulunmaktan duyduğum memnuiyeti özellikle belirtmek istiyorum.
17-22 eylül tarihlerinde düzenleyeceğimiz Teknofest’te biz de Rus dostlarımızı İstanbul’da ağırlamak istiyoruz.
Bu sene turizmde rekora koşuyoruz. Rus turistlerin sayısı yüzde 14 arttı.
Rejimin sivil alt yapıyı hedef alan saldırıları İdlib’de tesis ettiğimiz sükuneti bozdu.
İdlib’de rejim saldırıları sonucu Mayıs ayından beri 500’ü aşkın masum insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce İdlib’li evleri terk etmek zorunda kaldı.
3,5 milyon Suriyeli yeni bir insani felaketle karşı karşıya.
Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez.
Sivilleri hedef alan saldırlar radikal unsurları da kışkırtmaktadır.
Meşru müdafaa hakkımız özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir.
Ülkemizin bu konudaki kararlılığını değerli dostum Putin’e de ifade ettim.
İdlib’de Astana ruhuna uygun hareket etmeliyiz.
Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz.
(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız.
Anaysa komitesinin ilanını en kısa sürede yapmak istiyoruz.
Bugüne kadar Suriye’nin istikrarı için değerli dostumla önemli adımlar attık.
Gayemiz akan kanın durması Suriye’nin huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır.
Keşmir ve orta doğudaki son gelişmeleri ele alma fırsatı bulduk.
SORU – CEVAP
-ABD ile devam eden güvenli bölge konusunu görüştünüz mü? Türkiye’nin ABD ile olan iş birliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ERDOĞAN:
Tabi ki o konuyu da görüşme fırsatımız oldu. Gerek şahsım gerek dışişleri bakanım ABD ile u konuşları görüşüyoruz. Bize verdikleri sözleri bir an önce yerine getirmelerini kendilerinden istiyoruz. Terör örgütlerinin bir an önce bölgeyi terk etmelerini istiyoruz. Güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz. Türkiye’ye yönelik tacizler devam ettiği sürece eli kolu bağlı durmamız mümkün değildir.
PUTİN:
Özellikle mülteciler konusunda Türkiye üzerine çok büyük bir yük almış durumda. Şunu da farkındayız Türkiye kendi güney sınırlarını kontrol altına almak istiyor. Biz de şundan yola çıkarak hareket ediyoruz. Güney sınırında güvenli bölgenin oluşturulması Suriye’nin bütünlüğü açısından da önemli. Dolayısıyla bizim de desteklediğimiz bir şey bu.
-Askeri alanda yeni bir anlaşma görüşüldü mü?
PUTiN:
Bu kadar kısa süre içinde ulaştığımız seviyeye göstermem mümkün değildi. Bununla gurur duyuyoruz. Sadece askeri alanda değil sivil uçaklarımızı da gösterdik: sayın devlet başkanı beğendiğini söyledi. Hafif uçakları da gösterdik. Sağlık amacıyla kullanılıyor bunlar.
Sadece askeri işbirliğinden bahsedilmesi sivil ve uzay alanından da bahsedildi.
SU352ler konusu özellikle görüşüldü. Ve belki de yeni bir uçağın geliştirilmesinden söz edildi.
Birçok şeyin Türk partnerlerimizin ilgisini çektiğini gördük. Sadece satış değil üretim konusunda da.
ERDOĞAN:
Maks 2019 fuarı bizler için de büyük önem arz etti. Ben savunma sanayi müsteşarımı burada bırakıyorum. Gerekli görüşmeleri yapacak.
Ortak üretim çok önemli. S4002ler ile ilgili de birçok şey söylenildi. Bugün de ikinci etabı gelmeye başladı.
Bütün mesele buradaki dayanışma ruhudur. Radar karıştırıcılarda roketlerde savunma sistemlerinin değişik kısımlarında olsun bu dayanışmayı süratle geliştireceğiz.
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