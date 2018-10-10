Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopyalı mevkidaşı ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile bir araya geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul'da bulanan Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen Erdoğan-Wirtu görüşmesi, yaklaşık bir saat 10 dakika sürdü
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