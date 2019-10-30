Çözüm için kritik gün: Suriye Anayasa Komitesi toplanıyor

İSVİÇRE’nin Cenevre kenti Suriye’de 8 yıldır devam eden savaşa barışçı çözüm için bugün son derece önemli bir toplantıya ev sahipliği yapacak. “Suriye krizine ülke halkı çözüm bulmalı” sloganıyla ilk oturumunu gerçekleştirmeye hazırlanan Suriye Anayasa Komitesi öncesinde dün Cenevre’de bir başka toplantı daha yapıldı. Astana Üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya gelerek Suriye etrafında son gelişmeleri ele aldı. Cenevre’de üç ülke arasında yapılan görüşme, Anayasa Komitesi’nin çalışmasının yanı sıra önemli bir tarihe daha denk geldi. Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim’de yapılan Soçi Mutabakatı gereğince terör örgütü PKK/YPG unsurlarının Türkiye sınırından en az 30 kilometre aşağıya çekilmesi için verilen 150 saatlik süre de dün akşam saat 18.00’de doldu.

ABD’YE SERT TEPKİ

Cenevre’ye hareket etmeden önce açıklamalarda bulunan Lavrov, ABD’yi Suriye konusunda sert dille eleştirerek, “ABD’nin bölgede yürüttüğü politika devlet kavramının yıkılmasına, terörün kol gezmesine, rengârenk etnik ve dini yapının birbirine düşman olmasına ve büyük göç dalgası yaşanmasına yol açmıştır. ABD ve müttefiklerinin izlediği bu maceracı politikalarının üstesinden gelinmesi daha çok zaman alacak. Biz bu problemlerin giderilmesi için çalışıyoruz. Çözüm sürecinin en önemli evresi de çarşamba günü çalışmaya başlayacak Suriye Anayasa Komitesi olacak” dedi.

‘NET MESAJ VERDİK’

Lavrov ile birlikte Cenevre’ye giden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiyev ise Rusya ile Türkiye anlaşması gereği 150 saatin dolmasından sonra Moskova’nın beklentilerini dile getirerek, “Biz Fırat’ın doğusundaki silahlı Kürt oluşumların sağduyulu davranarak bölgeden tamamen çekilmesini bekliyoruz. Anlaşmanın harfiyen arazide hayata geçirilmesinin çok zor bir süreç olduğunun biz de farkındayız. Verilen süre dolunca gelişmelere göre durumu değerlendireceğiz. Biz Rusya olarak silahlı Kürt oluşumlarına net mesajımızı verdik. Çekilmeyi tamamlamadıkları takdirde Rusya askeri polisiyle Suriye hükümet kuvvetlerinin sınır bölgesinden çekilerek, onları Türk ordusuyla baş başa bırakacağımızı söyledik” ifadelerini kullandı. (Nerdun HACIOĞLU)

ALMANYA’DA İŞKENCE DAVASI

ALMANYA’da geçtiğimiz şubatta yakalanan iki Suriyeli ajan hakkında dava açıldı. Federal Savcılık, Enver R. ve Eyad A. hakkında 2012 ile 2013’te çok sayıda tutuklu ve hükümlüye işkence yapmak ve işkence sonucu ölümlere yol açmaktan Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde dava açtı. Berlin ve Rheinland Pfalz’da yakalanan Enver R. ve Eyad A.’nın Esad için çalışan iki ajan olduğu da iddianamede yer aldı. İddiaya göre Enver R. yöneticilik yaptığı cezaevinde en az 4 bin kişiye işkence yaptı. Eyad A ise en az 30 göstericiyi işkencenin yapıldığı cezaevine sokmakla suçlanıyor. (Ali VARLI / BERLİN)

KREMLİN: İYİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAĞINI UMUT EDİYORUZ

İsviçre’nin Cenevre kentinde BM binasında çalışmalarına başlayacak Suriye Anayasa Komitesi hakkında Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, “Şüphesiz hepimiz Suriye Anayasa Komitesi’nin iyi bir başlangıç yaparak siyasi çözüm yolunda gerçekçi adım atmasını istiyoruz” dedi.

Komitenin çalışmaya başlamasıyla Şam rejiminin muhalefetle yönetimi paylaşmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda ise Peskov şunları söyledi: “Bu soruya şu an yanıt vermek mümkün değil. Komite ilk toplantısını yapacak.”

‘REFERANDUM ÖNERECEĞİZ’

ASTANA Üçlüsü Cenevre’de kendi toplantılarını yaparken, Suriye Anayasa Komitesi üyeleri de Cenevre’ye gelmeye başladı. 150 delegeden oluşan Komitenin muhalefeti temsil eden Eş Başkan Hadi Bahra, “Suriye yeni anayasası bizim komite çalışmalarımız neticesinde ortaya çıktığında muhalefet olarak bunun tüm Suriye’de referanduma sunulmasını önereceğiz. Kalıcı barış ve istikrar için tüm halkın onayı önemli. Anayasanın sil baştan veya eski 1920 ve 2012 anayasalarının revize edilmesiyle mi ortaya çıkacağını ise Anayasa Komitesi çalışmaları esnasında belirlenecek. Komitede sadece biz yokuz, Şam yönetiminin de söz hakkı olduğunu dikkate almak gerek” dedi.

EN GEÇ 2021 SONU

Cenevre’de çalışmalarına başlayacak Anayasa Komitesi’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararında süre bulunmadığı için sonsuza dek toplanamayacağını altını da çizen Bahra, “Suriye halkı bizim yıllarca çözüm üretmemizi bekleyemez. BMGK kararlarında süre yok diye bu çalışma sonsuza dek süremez. Muhalefet cephesi olarak bizim görüşümüz en geç 2021 yılı sonuna kadar yapılacak genel seçimle Suriye yeni yönetimine kavuşmalı” diye konuştu.

ANAYASA KOMİTESİ NASIL ÇALIŞACAK

Suriye Anayasa Komitesi’nin ilk üç haftalık çalışması süreci organize etme biçiminde geçecek. Bu süre zarfında 150 delegeden 45 kişilik küçük grup (konsey) seçilecek. Konseyde 15 kişi Şam rejimini, 15 kişi muhalefeti, 15 kişi de sivil toplum örgütlerini temsil edecek. Bu konsey, Cenevre’de sürekli oturum halinde olacak. Konseyin hazırladığı Suriye anayasa maddeleri, genel kurul toplanarak 150 delege tarafından oylanacak. Tasarının kabul edilmiş sayılması için 111 delegenin “evet” oyu gerekiyor.