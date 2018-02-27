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    Haberler >Dünya>Çöp evde dehşete düşüren manzara! 30 yıl annesinin cesediyle yaşadı

    Çöp evde dehşete düşüren manzara! 30 yıl annesinin cesediyle yaşadı

    DIŞ HABERLER
    27.02.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

    Ukrayna'da komşularının ihbarı üzerine yaşlı bir kadının evine giden polisler, karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu.

    İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; Mykolaiv kentinde güvenlik güçleri, 77 yaşındaki bir kadını annesinin mumyalanmış cesediyle yaşarken buldu.

    Polis, cesedin çöplerle kaplı evde en az 30 yıldır bulunduğunu düşünüyor. Olay yerinde çekilen fotoğraflarda, bir sofada yatan cesedin yanı başında dini resimler görülüyor. Üzerinde beyaz bir kıyafet olan mumyanın ayaklarında ise mavi ayakkabıyla yeşil çorap var.

    Habere göre; polis eve girdiğinde, felçli olduğu ifade edilen yaşlı kadın, yerde yatıyordu ve acil yardıma ihtiyacı vardı.

    Polis raporunda, evde elektrik, doğalgaz ve su bulunmadığı yazılırken, kadının tek başına yaşadığı, komşularıyla iletişim kurmadığı ve kapısını kimseye açmadığı ifade edildi.

     

     

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    Etiketler: ceset , Ukrayna , çöp ev
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