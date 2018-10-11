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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.10.2018 - 16:32, Son Güncelleme:

Çipras-Steinmeier görüşmesine savaş tazminatı damga vurdu

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Çipras-Steinmeier görüşmesine savaş tazminatı damga vurdu

Yunanistan Başbakanı Çipras ile Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier arasındaki görüşme Nazi işgali dönemine ilişkin savaş tazminatı tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.

Çipraş-Steinmeier görüşmesi, iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi işgali dönemine ilişkin savaş tazminatı tartışmalarının gölgesinde gerçekleşti.

Ülkesinin kurtarma paketi programından çıkmayı başardığını ifade eden Çipras, "Bu gelişme, Yunan-Alman ilişkileri için geçmiş 8 yılın zor anlarını, ilişkileri zehirleyen kalıplaşmış görüşleri geride bırakarak ve insanlarımızın geleceği için hak ettikleri bir iş birliğini sağlayarak yeni bir başlangıç olabilir." diye konuştu.

Çipras, Almanya ile açtıkları yeni sayfaya rağmen "Bu, uzak geçmişten gelen anlaşmazlıkları unutmamız veya halı altına süpürmemiz manasına gelmiyor. Karşılıklı saygı çerçevesinde, uluslararası hukuk kapsamında çözümlere ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Steinmeier ise, Yunanistan'da Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirerek, o dönemde gerçekleştirilen "vahşet" dolayısıyla özür diledi.

Almanya Cumhurbaşkanı, "İkili ilişkilerimize yeni bir başlık atabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier, Nazi işgali dolayısıyla ahlaki ve siyasi suçluluk duygusu içinde olduklarını belirterek, "Hukuki argümanlarımız farklı olsa da, yapmamız gereken Almanya tarafından yapılanları dengelemektir. Yaptığımızı unutmak değil, o dönemden alınan dersleri yeni nesillere aktararak halkların birbirlerinden nefret etmeden birlikte yaşamasını sağlamaktır." şeklinde konuştu.

ALMAN CUMHURBAŞKANI'NDAN NAZİ KAMPINA ZİYARET

Steinmeier ve eşi, görüşme öncesinde Atina'nın Haydari bölgesinde bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi güçleri tarafından toplama kampı olarak kullanılan askeri kışlayı ziyaret etti.

Steinmeier çifti, kışlada çelenk bırakarak o dönem kampta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

SAVAŞ TAZMİNATI TARTIŞMALARI

Yunan Meclisi'nin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve verilen zararın tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016 yılında tamamladığı rapor geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı.

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil olmak üzere savaş tazminatı olarak Almanya'dan toplam 280 milyar avroya yakın bir bedel talep ediyor.

Komisyonun hazırladığı raporun gelecek ay Yunan Meclisi'nde oylanması bekleniyor.

Alman tarafı ise, 1960 yılında 115 milyon Alman Markı ödeme yapıldığına işaret ederek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.

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