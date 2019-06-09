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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
09.06.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Çin’den Washington Post ve Guardian'a erişim engeli

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Çin’den Washington Post ve Guardian'a erişim engeli

Çin'in ABD'nin Washington Post ve İngiltere'nin Guardian gazetelerinin internet sitelerine erişim engeli getirdiği bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin sansür uygulamalarını izleyen "Greatfire.org"  internet sitesine dayandırdığı haberine göre, Washington Post ve Guardian'ın internet siteleri, Pekin yönetiminin "Büyük Ateş Duvarı" adını verdiği ve web üzerindeki belirli alan adlarına erişim engeli getiren merkezi yazılımın filtrelediği uluslararası yayınlar arasına katıldı.     

Haberde her iki internet sitesine de hafta sonundan itibaren ülke içinde erişilemediği belirtildi.     

Çin makamları konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, söz konusu tedbirin 4 Haziran 1989'da Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı gösterilerin kanlı şekilde bastırılmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla artan sansür girişimlerinin bir uzantısı olduğu tahmin ediliyor.     

ABD yayın kuruluşu CNN çalışanları, Tiananmen olayları nedeniyle hazırladıkları dosya haber nedeniyle hafta içinde web sitelerine erişim engeli getirildiğini duyurmuştu.     

Yetkililer popüler mesajlaşma uygulaması ve sosyal medya platformu WeChat de olayla ilgili anahtar sözcüklerin ve fotoğrafların kullanılmasını yasakladı.    

Çin'de Bloomberg, The New York Times, Reuters ve The Wall Street Journal gibi yayın organlarına, Facebook, Twitter, YouTube ve Whatsapp gibi sosyal paylaşım uygulamalarına yıllardır erişim engeli uygulanıyor.     

Çin, "Büyük Ateş Duvarı" yazılımıyla internette 10 binden fazla alan adına erişim engeli getirirken, söz konusu engelli sitelere özel sanal ağ sunuculardan (VPN)  erişilmesini de engellemek üzere kapasitesi giderek gelişen yapay zeka algoritmalarıyla geliştiriyor.     

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