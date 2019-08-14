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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
14.08.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu

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Çin'den Hong Kong Havalimanı'ndaki olaylara 'terör' yorumu

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü, "Bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadığımızı, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz." dedi.

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Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Şü Luying, yaptığı yazılı açıklamada, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda son iki gündür şiddet olayları yaşandığını belirterek, "bazı radikal şiddet unsurlarının yasa dışı şekilde toplandığını" ve biri Global Times gazetesi muhabiri, diğeri Şıncın sakini iki ana kara Çin vatandaşının yaralandığını anımsattı.

Yaralıların halen hastanede tedavi gördüğü bilgisini paylaşan Şü, bu tür teröre yakın eylemleri en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayarak, yaralı iki ana kara vatandaşı ve Hong Kong polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şü, protestocuların kamuoyunun önünde şiddet suçu işleyerek kanunları hafife aldığını, Hong Kong'un uluslararası imajına, ana kara vatandaşlarının hislerine ciddi anlamda zarar verdiğini savunarak, suçluların kanunlara göre ciddi şekilde cezalandırılması gerektiğini savundu.

UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLADI, HAVALİMANINDA GÖSTERİLER YASAKLANDI

Havalimanı'nda iki gündür uçuşların durdurulmasına neden olan gösterilerde, dün protestocularla polis arasında çatışma çıkmasının ardından bugün uçuşlar yeniden başladı.

Havalimanı yönetimince Hong Kong'da bir mahkemeden "havalimanında gösterileri yasaklayan" ihtiyati tedbir kararının alındığı bildirildi.

Havalimanının internet sitesindeki açıklamada, sadece bir bölümün göstericilere ayrıldığı, bunun dışındaki kısımlarda gösterilere izin verilmeyeceği kaydedildi.

ÇATIŞMALARDA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hong Kong polisi, emniyet güçleri ile protestocular arasında dün gece çıkan çatışmalarda 5 kişinin gözaltında alındığını duyurdu.

Komiser Yardımcısı Mak Chin-ho, yaşları 17-28 arasındaki kişilerden ikisinin "polisi yaralama" ve "silah bulundurma" ile suçlandığını belirtti.

Başka gözaltıların da olacağını kaydeden Mak, her yıl 70 milyon yolcunun kullandığı havalimanının gösteri için uygun bir mekan olmadığını savundu.

Mak, "Hong Kong polisi, yıllardır barışçıl ve kurallı protestolara olanak tanımıştır ancak aşırı radikal ve şiddetli eylemler kesinlikle çizgiyi aşmıştır ve en sert şekilde kınanmalıdır. Polis, tüm Hong Kong halkına, suçluların adalet önüne çıkarılması için gerekli adımları atma sözü veriyor." diye konuştu.

Gösterilerde, 9 Haziran'dan bu yana 700'den fazla protestocu gözaltına alınmış oldu.

Havalimanında 2 gündür süren gösteriler nedeniyle yüzlerce uçuş iptal edilmiş, son olarak dün gece havalimanının boşaltılmasını isteyen polis ile protestocular arasında çıkan çatışmada yaralananlar olmuştu.

HONG KONG PROTESTOLARLA GÜNDEMDE

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısının görüşülmesi, protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

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