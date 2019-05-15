Çin'de insan kaçakçılığı operasyonu
Çin polisi, ülkenin güneyinde düzenlediği insan kaçakçılığı operasyonunda 23 kişiyi gözaltına aldı.
Şinhua ajansının haberine göre, Çin polisi, ülkenin güneyinde bulunan Yünnan eyaletindeki bir tren istasyonunda geçen şubatta başkasının kimliğiyle bilet almaya çalışan Vietnam uyruklu bir kadını fark etti.
Polisin, Vietnam uyruklu kadınla konuşmaya çalışması üzerine kadına eşlik eden Ren soyadlı Anhui eyaletinden bir kişi, kadının polisle konuşmasını engellemeye çalıştı. Durumdan şüphelenerek, soruşturma başlatan Çin polisi, Ren'ın Vietnam uyruklu kadını Yünnan eyaletindeki iki adamdan satın aldığını ortaya çıkardı.
Soruşturmayı genişleterek olayın insan kaçakçılığının bir parçası olduğunu tespit eden güvenlik birimleri, Yünnan ve Hınan eyaletlerinde düzenledikleri operasyonda, Vietnam'dan kadınları kaçırarak, Çin'e yasa dışı yollardan getirdiği belirtilen 23 kişilik çeteyi gözaltına aldı.
Polis ayrıca çetenin alıkoyduğu 11 Vietnam uyruklu kadını kurtardı.
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