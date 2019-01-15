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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.01.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Çin'de elit mahkumlara ayrıcalıklı hapishane

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Çin'de elit mahkumlara ayrıcalıklı hapishane

Ülkede üst düzey görevlerdeyken karıştıkları yolsuzluklarla ses getiren mahkumlara "ayrıcalıklı" hapishane şartları sunuluyor. Eski güvenlik çarı Cou Yongkang, bahçesinde sebze meyve ekerken, ÇKP Çongçing eski Sekreteri Bo da kaligrafi yapıyor.

Çin'de üst düzey görevlerdeyken yolsuzluktan hapis cezası alan Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerine sunulan "ayrıcalıklı" hapishane şartları dikkat çekiyor.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkede müebbet veya uzun süreli hapis cezası alan ve son 10 yılın önemli yolsuzluk vakalarına adı karışan eski güvenlik çarı ve eski ÇKP Politbüro Daimi Komitesi üyesi Cou Yongkang, eski ÇKP Çongçing Sekreteri Bo Şilay ve eski Çongçing Belediye Başkan Yardımcısı Vang Licün'ün "ayrıcalıklı" hapishane şartlarından yararlanıyor.

Başkent Pekin'in Çangping bölgesindeki maksimum güvenlikli Çingçıng hapishanesinde kalan Cou, Bo ve Vang'ın diğer mahkumların aksine istediği elbiseleri giyebildiği ve bazı hobiler edinebildiği aktarıldı.

Müebbet hapis cezası alan Cou'nun, hapishanede, tarım yapabilecek küçük bir  bahçeye sahip olduğu, diğer müebbet mahkumu Bo ile 15 yıl hapis hapse mahkum edilen Vang'ın Çince kaligrafiyle vakit geçirdiği belirtildi.

Cou'nun ziyaretçilerinin ayrılırken yetiştirilen meyve ve sebzelerden aldığı, hapishanedeki gardiyanların da "elit mahkum"un bahçesine baktığı kaydedildi.

Öte yandan gardiyanlara mahkumların üzerinden ellerini çekmeleri, onlara sıradan insanlar gibi davranmamaları, azarlansalar dahi saldırmamaları aksi halde kovulacakları bildirilerek, "elit mahkum"ların hapishanede rahat etmeleri sağlanıyor.

Cou, Bo ve Vang, ÇKP'nin yürüttüğü yolsuzlukla mücadele kampanyasında üst düzey görevlilere yönelik kullanılan "kaplanlar" kategorisinde yer alıyor.

Eski güvenlik çarı Cou,  2007 ile 2012 arasında ÇKP'nin en üstteki 9 yetkilisinin bulunduğu ÇKP 17. Politbüro Daimi Komitesinde bulunmuş, ÇKP Yasal ve Siyasi İşler Komisyonu Sekreterliği ve Çin Devlet Müşavirliği görevlerini yürütmüştü.

Görevde olduğu dönemde istihbarat, içişleri ve yargıdan sorumlu olması nedeniyle "güvenlik çarı" olarak nitelenen ve geniş yetkilere sahip olan Cou'ya, akrabaları ve yakın arkadaşlarına maddi menfaat sağlamak için yetkilerini kullanarak devleti zarara uğratmanın yanı sıra siyasi rakiplerini dinleme, şantaj ve darbe suçlamaları da yöneltilmişti. Milyarlarca dolarlık yolsuzluk yapmakla suçlanan Cou, 2015'te ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Cou Yongkang, ülkedeki en imtiyazlı makam sayılan politbüro daimi üyeliği konumunda bulunurken ya da emekliyken yolsuzluk suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Çin tarihindeki ilk kişi olmuştu.

Eski ÇKP Çongçing Parti Sekreteri Bo hakkında ise 2012'de ciddi disiplin ihlalleri şüphesiyle soruşturma açılarak aynı yıl içinde kamu ve ÇKP'deki görevlerinden alınmıştı. 2013'te hakim karşısına çıkan Bo'nun yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçları işlediği belirtilerek, 20,44 milyon yüen (yaklaşık 3,3 milyon dolar) rüşvet aldığı açıklanmış, söz konusu suçlardan müebbet hapis ve siyasi haklarından ömür boyu mahrumiyet cezasına çarptırılmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, göreve ilk geldiğinde tüm parti yetkililerine seslenerek, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye tanımlanan alt düzey bürokratlara, herkesin yolsuzluktan kaçınması gerektiğini ve ülkedeki yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" söylemişti.

Şi'nin yolsuzlukla mücadele kampanyası başlatmasının ardından ülkede en küçük bürokrattan politbüro seviyesindeki yetkiliye, milyonlarca kişi soruşturmadan geçti.     

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