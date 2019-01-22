Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriÇin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi
GeriDünya Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
22.01.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin Ivanka Trump'ın 5 ticari markasını daha tescilledi

Çin hükümeti, ABD ile dış ticaret müzakerelerinin sürdüğü dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a ait 5 ticari marka için geçici tescil izni verdi.

Çin Marka Tescil Ofisinin verilerine göre ocak ayında Ivanka Trump'a ait aralarında çocuk bakım merkezi, güneş gözlüğü ve finansal aracılık hizmetlerinin bulunduğu 5 ticari markanın kullanım hakkı için geçici tescil izni verildi.

Başvuruları 2016 ve 2017 yıllarında yapılan söz konusu geçici marka tescilleri, 90 gün içinde itiraz edilmemesi halinde onaylanarak kalıcı hale gelecek.

Merkezi Washington'da bulunan Etik ve Sorumluluk İçin Yurttaş İnisiyatifi temsilcisi Jordan Libowitz, Trump'ın ABD ile Çin arasında geçen yıl dış ticaretteki gümrük vergilerinin karşılıklı olarak arttırılmasıyla tırmanan ticaret savaşını önlemek üzere "ateşkes" ilan ederek müzakerelere başladığı bir dönemde kendi adıyla ticari tescillere hak kazanmasının doğurduğu etik sakıncalara işaret etti.

Libowitz, "Ivanka Trump'ın Beyaz Saray'da çalışırken Çin'de bu kadar çok ticari marka tescili alması zaten sorunlu bir durum. Ancak bunlardan birinin babasının ve kendi adını taşıyan bir vakıf için alınan bağış toplama izni olması ve yönetim kurulunda olduğu söz konusu vakfa kısa süre önce bir dizi yasal ihlal nedeniyle New York Baş Savcısı tarafından soruşturma başlatılmış olması özellikle rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Ivanka Trump'ın halen Çin'de 36 aktif marka tescili, 20 marka için ise yanıt bekleyen tescil başvurusu bulunuyor. Trump, markalarının yönetiminde doğrudan ve aktif olarak yer almasa da satışlardaki kar payından yüzde almayı sürdürüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İngiltere'den dikkat çeken adım

Son dakika... Kerç Boğazı'ndaki faciada ölü sayısı artıyor

Brexit belirsizliği İngiliz halkını böldü

Bir anlık dalgınlık yürekleri ağza getirdi