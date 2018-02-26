Arjantin sahil güvenliği Çin gemisine ateş açtı

Arjantin donanması, Çin balıkçı gemisinin Arjantin’in ekonomik sularında olduğunu açıkladı. Yetkililer, olay anından da bir fotoğraf yayınladı. Perşembe günü yaşanan olayda Arjantin güvenlik botu, ateş açmadan önce Çin balıkçı gemisini uyardı.

Arjantinli subay, “Mürettebatınızın ve geminizin güvenliğinden siz sorumlusunuz. Geminizin pruva kısmına ateş açmak üzereyiz” anonsunu yaptı. Bu sırada bölgedeki dört Çin balıkçı gemisi de sahil güvenlik botunun üzerine ilerleyerek onu engellemek istedi. Sahil güvenlik ise makineli tüfek ve top ateşi açtı.

8 SAAT SÜREN KOVALAMACA

Arjantin botu ateş açmasının ardından Çin gemisini kovalamaya başladı. 8 saat süren kovalamaca sonunda Çin gemisi kaçtı. Olayda yaralanan olduğu yönünde bir haber gelmedi. Arjantin sahil güvenliği, 2016 yılında kendi karasularına giren bir Çin balıkçı gemisini batırmıştı.