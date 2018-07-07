Çekilme yavaş seyrediyor
TÜRKİYE ile ABD arasında varılan mutabakat uyarınca 4 Temmuz’da başlayan YPG’nin Münbiç’ten çekilmesinin son derece yavaş seyretmesinin, çekilme sonrası bölgede 2012’den önceki nüfus yapısı dikkate alınarak oluşturulacak yeni yerel yönetimi belirlemede yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi.
Türk ve ABD yetkililerin yeni yerel yönetimi oluşturacak isimler konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, ABD’lilerin verdiği isim listesinde YPG’lilerin olduğu, Türk tarafının verdiği isimleri de ABD’nin kabul etmediği ileri sürüldü.
SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ
Öte yandan terör örgütü DEAŞ’ın eline geçmesin diye 22 Şubat 2015’de Suriye Eşmesi’ne taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin, yeniden eski yeri olan Karakozak köyü sınırları içine taşınması için planlar yapıldığı ancak bundan “Taşınma işi hemen gerçekleşecek anlamı” çıkarılmaması gerektiği bildirildi. Kaynaklar, türbenin eski yerine taşınması için siyasi ve askeri iradenin olduğunu, gerekli alt yapı çalışmalarının yapıldığını söyledi. Kulislerden sızan bilgiye göre, türbenin eski yerine taşınmasının terör örgütü YPG’nin Münbiç’i boşaltıp, güneye de sarkan şekilde Fırat’ın doğusuna tamamen çekilmesi ve Tışrin Barajı çevresinde kontrolün TSK unsurlarına geçmesinden sonra gündeme gelebileceği belirtiliyor.
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