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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: AP
10.09.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Çavuşoğlu'nun Kapalı Maraş ziyaretine Rumlardan küstah sözler

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Çavuşoğlu'nun Kapalı Maraş ziyaretine Rumlardan küstah sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyaret, Rumların tepkisini çekti. Rum yönetimi, Çavuşoğlu’nun Kapalı Maraş ziyaretini ve yaptığı açıklamaları BM ile AB gündemine getirme çalışması başlattı.

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in, New York'taki temasları sırasında görüşeceği BM Genel Sekreterine, ziyaret ile ilgili rahatsızlığını aktaracağı belirtildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı da, yaptığı yazılı açıklamada Bakan Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında, Gazimağusa’ya konsolosluk yapılacağını açıklamasını ’bölücü bir eylem’ olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis de, Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlamamasının sorumlusunun Türkiye olduğunu iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaptı. ’Gazimağusada konsolosluk açılması kararının bölücü bir eylem olduğu’ öne sürülen açıklamada, "Bu eylem, Türkiye'nin yeni, kabul edilemez oldubittiler yaratma ve müzakerelerin yeniden başlama umutlarını baltalamadır. Türkiye’nin bu eylemlerinin engellenmesi için tüm gerekli girişimler yapılacak. Görüşmelerin kaldığı yerden başlaması için gerekli koşulların oluşturulması için çaba devam edecek" ifadelerine yer verildi.

’KIŞKIRTICI EYLEM’

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ’ortamı sabote etme ve BM Genel Sekreterinin çabalarını engellemeyi hedefleyen kışkırtıcı bir eylem’ olarak nitelendirdi.

İktidar DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Çavuşoğlunun açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Ana muhalefet AKEL’den yapılan açıklamada da, Gazimağusa'da başkonsolosluk açılmasının yeni bir ’kışkırtma ve yasadışılık eylemi’ olduğu öne sürüldü.

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