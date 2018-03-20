Çavuşoğlu’dan OHAL mesajı
FRANSIZ Le Monde Gazetesi’nde “Türkiye: Avrupa’nın güvenliği için vazgeçilmez müttefik’ başlıklı bir makalesi yayımlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği başta olmak üzere sıkça gündeme getirilen olağanüstü hal konusunda dikkat çekici bir mesaj verdi. Çavuşoğlu, Fransa’daki olağanüstü halin kaldırılmasının da 719 gün aldığını hatırlatarak, “FETÖ ile mücadele alanında kaydedilen ilerlemeler sayesinde olağanüstü halin pek yakında kaldırılması mümkün olacaktır” dedi.
‘Avrupalıların güvenlikleri açısından sırtlarını dayadıkları’ Türkiye’nin doğru anlaşılmadığına, eylemlerinin doğru aktarılmadığına ve takdir edilmediğine dikkat çeken Çavuşoğlu,
Türkiye’nin önceliğinin, Avrupa ve NATO’nun da Ortadoğu ile sınırını oluşturan Suriye ile ortak sınırında olabilecek her tür terör varlığının ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “PKK/PYD/YPG ve kader ortağı DEAŞ’a karşı Afrin’de yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekâtı bu hedefe ulaşılana kadar devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Kimsenin bireysel haklara Türkiye’de başka bir Avrupa ülkesinden daha az saygı gösterildiğini iddia edemeyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Müttefiklerimiz Türkiye’nin Avrupa ve bölge güvenliği açısından en sağlam müttefik olduğunu ve böyle olmaya da devam edeceğini idrak edeceklerdir” dedi.
‘Bazı Batı ülkeleri cihatçıların havaalanlarından geçişlerini bile denetleme konusunda zorlanırken’, Türkiye’nin 4 binden fazla şüpheli yolcunun ülkeye girişini engellediği, yaklaşık 6 bin teröristi sınır dışı ettiği ve 10 binden fazla DEAŞ ve El-Kaide üyesini tutukladığı da Çavuşoğlu’nun vurguları arasında yer aldı.
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