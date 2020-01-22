Çavuşoğlu Davos’ta: ‘Hafter çözüm istiyor mu istemiyor mu’

Bakan Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla bulunduğu İsviçre’nin Davos kentinde NTV televizyonunda gündemi değerlendirdi.

SORU İŞARETLERİNE YOL AÇTI

Çavuşoğlu, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in ateşkes anlaşmasını imzalamamasının soru işaretlerine neden olduğuna işaret ederek şunları söyledi: “Hafter’in Moskova’da ateşkes anlaşmasını imzalamaması ve yine Berlin’de de ortak açıklamaya (Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyiz) Serrac tarafının destek vermesine rağmen Hafter tarafından bir destek gelmemesi herkesin kafasındaki soru işaretini devam ettirdi. Hafter siyasi sürece, yola inanıyor mu inanmıyor mu? Siyasi çözüm mü istiyor yoksa askeri çözüm mü? Bugüne kadarki tutumları askeri çözüm istediğine işaret ediyor. Uluslararası toplumun çağrılarına olumlu cevap vermesi gerekiyor ki sahada sükunet devam etsin ve Libya’nın birliği korunsun.”