Çavuşoğlu: Avrupa Birliği kendisini reforme etmeli
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Genişleme, komşuluk ve güvenlik politikası ve entegrasyon başarısızlığa uğradı. Bu sebepten dolayı AB’nin yapması gereken kendisini reforme etmek olacaktır” dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World Forum’un ikinci gününde Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile birlikte, ‘Parçalanmış Bir Dünyada Adil Bir Barış Arama’ başlıklı oturuma katıldı.
Avrupa Birliği’nin (AB) içinin boşaldığı yönündeki yorumların kendisini korkutup korkutmadığı sorusuna yanıt veren Çavuşoğlu, “Korku değil de kaygı sebebi oluyor. AB politikalarının birçoğu başarısızlığa uğradı. Genişleme, komşuluk ve güvenlik politikası ve entegrasyon başarısızlığa uğradı. Bu sebepten dolayı AB’nin yapması gereken kendisini reforme etmek olacaktır” dedi. Avrupa’da yükselen aşırı sağın demokratik kurumları tehdit eder hale geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, “AB karar vermeli; global bir güç mü olacak, sadece bölgesel bir güç mü kalacak” diye konuştu.
‘HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM’
İsim vermeden ABD yönetiminin politikalarını da eleştiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Öyle görünüyor ki, şu an küresel sistemi kurmakta önderlik eden ülke, kendi müttefik ve dostlarına da saldırıyor. Çok hayal kırıklığı yaşıyorum” dedi. Bugünkü Türk dış politikasının ilkesinin girişimci ve insani dış politika olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Rusya ile İdlib konusunda imzaladığımız anlaşma sadece insani bir felaketi önlemedi. Aynı zamanda Türk sınırlarına ve AB’ye bir göçmen akımını daha önledi. Başka bir çözüm imkânı var şimdi. Siyasi çözüm imkânı var” dedi.
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