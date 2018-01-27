Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında TIR kuyruğu

KAPIKULE Sınır Kapısı önünde yaklaşık 400, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 250 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor. TIR şoförü Mahmut Yavuz, 10 saattir kuyrukta beklediğini söyledi. Sınır kapısında yıllardır aynı manzaranın yaşandığını belirten Yavuz, “Kuyrukların sebebi gümrüklerin ağır çalışması. Diğer bir nedeni de TIR parkının küçük olması. Çok güzel bir saha yapıldı ama yetersiz kalıyor. Kuyrukta uzun saatler beklemek bizi çok yoruyor” diye konuştu.

TIR şoförü Dursun Düner de soğukta beklemenin kendilerini yorduğunu dile getirerek, “Kuyrukta beklemek TIR şoförlerinin en büyük sorunu. 10 kilometreden sıraya girdim. Ne zaman çıkacağımı tahmin bile edemiyorum” dedi.