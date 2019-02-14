Bu yata herkes binecek
“ValkyrIe” isimli yatın 229 metreyle dünyanın en uzun yatı olması planlanıyor.
Ancak 800 milyon dolarlık (4.3 milyar TL) yatın bir süper zenginden çok, insanların geceleyebileceği, konser ve konferans etkinliklerinin düzenlenebileceği bir ulaşım aracı olması planlanıyor. Letonya’daki Latitude Yachts adlı şirkette görevli Chulhun Park adlı tasarım uzmanı tarafından dizayn edilen süper yatın ana gövdesi çelik ya da alüminyum, güvertesi ise karbon fiberden üretilecek.
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