Bu kampanyaya Katılmak Onurdur

ETKİNLİĞİN Mannheim Temsilciliği, bir süre önce başkanlığını Mustafa Baklan’ın yaptığı Türk-Alman İş ve Eğitim Enstitüsü’ne (DTI) verilmişti. Göçmen kökenli gençlerin eğitimi için çalışmalar yapan DTI, bu yıl ilk kez yer aldığı etkinlik için Johannes Kepler ve Carlo Schmid okullarıyla işbirliğine gitti.

Bu çerçevede 25 öğrenci, 23 ayrı işyerinde çalışarak kazandığı 500 euro ile kampanyaya katıldı. Baklan, başkanlığını yaptığı Rhein-Neckar Türk İşverenler Derneği’nin (TID) kanalıyla kampanyaya destek vererek, bağış miktarını 2 bin 500 euroya çıkardı.

Yerel yönetimin kararıyla bu yıl Schifferkinderheim Çocuk Yurdu’na verilmesi uygun görülen bağış parası, SUNTAT Şirketler Grubu’nun Mannheim merkezinde düzenlenen törenle çocuk yurdu yöneticisi Beo Rauscher’e teslim edildi.

BAŞKAN KURZ DA KATILDI

Törene, organizasyonu himayesine alan Mannheim Belediye Başkanı Peter Kurz, Mustafa Baklan, Baden-Württemberg Gençlik Vakfı ve Mitmachen Ehrensache (MME) Eyalet Koordinasyon Sorumlusu Cornelia Hoßfeld, DTI Genel Müdürü Prof. Dr. Franz Egle, Beo Rauscher, DTI yöneticisi Melis Sekmen, DTI Mannheim MME Proje Koordinatörü Gizem Weber, Carlo Schmid Okulu Müdürü Marco von Grzegorzweski, Johannes Kepler Okulu öğretmenlerinden Burçak Tuncel ve gönüllü öğrencilerden Melanie Nickler, Doruntine Maraj, Melisa Aykan, Hadil Muhieddine, Sarah Chekhil katıldı.

ÖĞRENCİLER ÇALIŞIP KAZANIYOR

Kampanya Baden Württemberg Uyum Bakanlığı’nın himayesinde ve Eyalet Gençlik Vakfı’nın girişimiyle düzenleniyor. ‘Mitmachen Ehrensache’ (Katılmak Onurdur) sloganıyla düzenlenen kampanyaya katılan 7’nci sınıf ve üzerindeki gönüllü öğrenciler, bir iş yeri bularak, 5 Aralık Gönüllüler Günü’nde gün boyu çalışıp, kazandıkları parayı kampanyaya bağışlıyor.

Franz Egle, Mustafa Baklan, Peter Kurz (soldan sağa).



Burçak Tuncel (soldan üçüncü) ile Marco von Grzegorzweski’ye (soldan ikinci), Franz Egle (soldan birinci) ve Mustafa Baklan tarafından takdir belgesi verildi.