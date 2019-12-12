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İHA - Fotoğraf: AP/Reuters
12.12.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

Brezilya lideri Bolsorano Greta'ya 'velet' dedi: Greta biyografisini değiştirdi

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Brezilya lideri Bolsorano Greta'ya 'velet' dedi: Greta biyografisini değiştirdi

Brezilya’nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsorano, “velet” dediği İsveçli aktivist Greta Thunberg’e kızdırdı. Thunberg, sosyal medya hesabındaki biyografi kısmında velet kelimesinin karşılığı olan “Pirallha” kelimesini yazdı.

Greta Thunberg’in Amazon’da yaşayan iki yerlinin öldürülmesini kınaması üzerine, Brezilya Başkanı Jair Bolsorano genç aktiviste “velet” dedi. Bolsorano’nun ifadeleri üzerine, genç aktivist Twitter biyografisini Portekizcede velet kelimesinin karşılığı olan “Pirallha” şeklinde değiştirerek, başkana iğneleyici bir cevap verdi.

Devlet Başkanı Bolsorano, Greta Thunberg’in yerlilerin öldürülmesiyle ilgili açıklamasına cevaben, “Greta yerlilerin Amazon’u korurken öldüklerini zaten söyledi. Medyanın onun gibi bir veletin ne dediğini bu kadar ciddiye alması, onun gibi bir velete bu kadar yer vermesi çok etkileyici” şeklinde konuştu.

İklim değişikliği konusunda bir simge haline gelmiş olan İsveçli genç aktivist Greta, geçtiğimiz hafta sonu Brezilya Maranhao’da iki Guajajara yerlisinin öldürülmesini kınamıştı. Genç aktivistin bu konuda attığı Tweet “Yerliler, yasadışı ormansızlaştırmaya karşı ormanları korumaya çalıştıkları için kelimenin tam anlamıyla öldürülüyor. Dünyanın bu konuda tekrar tekrar sessiz kalması utanç verici” şeklindeydi.

Çevre ve insan hakları örgütleri, Brezilya Devlet Başkanı’nı doğanın ve yerli halkların korunmasını zayıflatan politikalar geliştirmekle suçluyor.

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