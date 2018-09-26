Bolton: İran gitmeden Suriye’den çıkmayız
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Amerikan askerlerinin İran’ın bölgedeki etkisi kırılana kadar Suriye’de kalacağını söyledi.
Bölgedeki Amerikan güçleri için endişeli olduklarını, İsraillilerin de İran’ın saldırgan tutumuna karşı meşru müdafaa hakkının bulunduğunu ifade eden Bolton, İran’ın bölgedeki etkisini yitirene kadar ABD güçlerinin Suriye’den çıkmayacağını kaydetti. Bolton, “İran askerleri İran sınırları dışında olduğu sürece ayrılmayacağız. Bu İran’ın vekillerini ve milislerini de kapsıyor” diye konuştu.
Bolton, New York’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Suriye’ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin “büyük hata” olacağını ve bölgede hâlihazırda yüksek olan gerilimi “önemli ölçüde artıracağını” söyledi. Öte yandan, Rus Kommersant gazetesi, Rusya’nın Suriye’ye iki ile dört kadar S-300 hava savunma sistemi göndereceğini, bunların İsrail, Ürdün, Lübnan ve Irak sınırlarına konuşlandırılacağını yazdı. Gazeteye konuşan haber kaynağı, Rusya’nın Suriye’ye S-300 teslimatlarının sayısının şartlara bağlı olarak arttırılabileceğini ve bu sayının sekizi bulabileceğini ifade etti.
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