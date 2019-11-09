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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
09.11.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Bolivya'da bazı polisler protestoculara katıldı

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Seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla başlayan sokak olaylarının sürdüğü Bolivya'da bazı polisler, hükümet karşıtı protestoculara katıldı.

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  • Bolivyada bazı polisler protestoculara katıldı
  • Bolivyada bazı polisler protestoculara katıldı
  • Bolivyada bazı polisler protestoculara katıldı
  • Bolivyada bazı polisler protestoculara katıldı
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Ülke basınındaki haberlere göre, Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler, Devlet Başkanı Evo Morales hükümetine karşı bayrak açtı. Polisler, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla şiddet eylemlerine dönüşen protesto gösterilerine devam eden muhaliflere katıldı.

Savunma Bakanı Javier Zabaleta, konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, protestocu polislere karşı ordunun kullanılmayacağını, söz konusu kişilere karşı yine polis gücünün devreye gireceğini duyurdu.

Seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor.

MORALES’DEN HALKA “DEMOKRASİYİ MÜDAFAA” ÇAĞRISI

Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile halktan, "şiddet yanlısı grupların tehditi altındaki" demokrasiyi savunmasını istedi.

"Demokrasimiz, anayasal düzene kasteden şiddet yanlısı gruplarca ortaya konan darbe girişimi karşısında tehlikededir. Uluslararası topluma, hukuk devletine karşı bir darbe yapıldığını haber veriyoruz." ifadelerini kullanan Morales, halkı barışçıl bir şekilde demokrasiyi ve anayasayı müdafaa etmeye çağırdı.

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

Başkent La Paz'da konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz da bir kez daha muhalifleri sükunete çağırdı. Sosyal medya hesaplarındaki yalan paylaşımlara dikkati çeken Bonifaz, hükümete karşı bayrak açan polislere yönelik herhangi bir askeri operasyon düzenlenmeyeceğini vurguladı.

Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerindeki bazı polisler akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestoculara katılmıştı.

Savunma Bakanı Javier Zabaleta protestocu polislere karşı askeri güç kullanılmayacağını, söz konusu gruba yine polis gücünün müdahale edeceğini duyurmuştu.

Bolivya'da seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhalifler ve Devlet Başkanı Morales destekçilerinin sürdürdüğü gösteriler, sık sık taraflar arasında taşlı sopalı kavga ve çatışmalara dönüşüyor. 

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı. 

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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