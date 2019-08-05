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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
05.08.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

BM'den Myanmar ordusuna yaptırım uygulanması çağrısı

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BM'den Myanmar ordusuna yaptırım uygulanması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Delil Tespiti Soruşturma Misyonu, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve diğer insan hakkı ihlallerindeki rolü nedeniyle Myanmar ordusu Tatmadaw'a silah ambargosu ile orduya bağlı şirketlere yaptırım uygulanması çağrısı yaptı.

BM İnsan Hakları Konseyinin onayıyla Myanmar'da Arakanlı Müslümanların (Rohingyalar) maruz kaldığı cinayet, tecavüz, işkence ve keyfi tutuklamalar dahil insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkarılması amacıyla kurulan misyon, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik işlediği insanlık suçlarını araştırdığı 111 sayfalık raporunu yayımladı.     

Myanmar ordusunun yönetimindeki şirketler ve bunların diğer ülkelerle yaptığı silah anlaşmalarının, işlenen insanlık suçlarındaki rolünün ilk kez ortaya konulduğu raporda, Myanmar ordusunun iç ve dış ticaret anlaşmalarından elde ettiği gelirin, Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı suçların işlenmesinde büyük paya sahip olduğu belirtildi.     

Raporda, BM Güvenlik Konseyi ve BM üyesi ülkelerin, Myanmar ordusuyla bağlantılı şirketlere yönelik yaptırım kararları alması gerektiği vurgulanarak bu şirketlerin 120'den fazla iş kolunda faaliyet gösterdiği ifade edildi.    

BMden Myanmar ordusuna yaptırım uygulanması çağrısı

 

"Tatmadaw, Myanmar'ın kuzeyinde iş faaliyetleriyle bağlantılı olarak zorla işçi çalıştırma ve cinsel şiddet gibi insan hakları ihlalleri işlemiştir." ifadesine yer verilen raporda, bu şirketlerin Myanmarlı generaller tarafından yönetildiği kaydedildi.     

Raporda, en az 15 uluslararası silah şirketinin Myanmar ordusuna sattığı silahların, 2016 yılından bu yana yaklaşık 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e göç etmesine neden olan suçların işlenmesinde kullanılma ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizildi.     

BMden Myanmar ordusuna yaptırım uygulanması çağrısı

Misyonun uzmanlarından Radhika Coomaraswamy, raporun, Myanmar'daki insan hakları krizinin uluslararası kamuoyunca çok daha iyi anlaşılmasına ve Myanmar hükümetine karşı hesap verebilirlik, adalet ve insan hakları gibi konularda ortak bir yaklaşım ortaya konulmasına katkı sağlayacağını söyledi.     

Misyon, raporun nihai halini eylül ayında BM İnsan Hakları Komisyonuna sunacak.       

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