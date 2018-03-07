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    BM'den Afrin açıklaması: Bazı sorunlar var

    AA
    07.03.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler (BM), Afrin'e insani erişim ve terör örgütü YPG/PKK'nın, bölgeden ayrılmasını engellediği sivillerin kentten çıkmasına izin verilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüşüldüğü ancak bazı sorunlarla karşılaşıldığını bildirdi.

    BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde Afrin'den ayrılmak isteyen ancak “yerel yetkililer” tarafından engellenen sivillerin durumundan endişe duyduklarını söyledi.

    Afrin'den şimdiye kadar 5 bin kişinin ayrılabildiğini ancak şimdi sivillerin çıkışına izin verilmediğini ve bu konudaki endişelerini daha önce de dile getirdiklerini ifade eden Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama yer yer sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

    Haq, AA muhabirinin “Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna “Evet onlar da dahil.” yanıtını verdi.

    BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de, Afrin'de “yerel yetkililer” şeklinde tanımladığı terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.

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    Etiketler: bm , afrin , açıklama , son dakika , haber
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