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    BM'den flaş Afrin açıklaması: YPG engel oluyor

    Razi CANİKLİGİL/ NEW YORK
    05.03.2018 - 23:14 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin’i kontrol altında tutan YPG’nin sivillerin çatışma bölgesinden çıkmasına engel olduğunu belirtti.

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü basın toplantısında Afrin’den şimdiye kadar 5 bini aşkın sivilin çıktığını açıkladı.

    Dujarric, “yerel yönetim” olarak andığı YPG’li teröristlerin, sivillerin bölgeden çıkışlarını engellemeye devam ettiğini de sözlerine ekledi.

    Dujarric, “sivillerin çıkışını neden engellendiklerini öğrenmek için yerel yönetimle bir irtibat kurulup kurulmadığına” yönelik soruya ise “Yerel yetkililerle doğrudan bağlantı olduğunu sanmıyorum” yanıtını verdi ve şöyle devam etti: “İnsanların istedikleri zaman özgürce hareket edebilmelerinin ve arzuladıkları yerde yaşamalarının kritik önemde olduğunu” vurguladı.

    Etiketler: BM , YPG , Stephane Dujarric
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