BM ve AB'den 'iki devletli' çözüm vurgusu

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına tepki gösterdi.

Guterres'in BM kararları, uluslararası hukuk, ikili anlaşmalar ve 1967 sınırları dahilinde barış içinde yan yana var olacak iki devletli çözüm temelinde, Filistinlileri ve İsraillileri sorunu çözmek için desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, “BM'nin iki devletli çözüme yönelik pozisyonu, yıllardır Güvenlik Konseyi ve Genel Kurul kararlarıyla tanımlanmıştır.” ifadesi kullanıldı.

AB'DEN AÇIKLAMA

Avrupa Birliği de (AB), taraflara iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri çağrısı yaptı.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "AB'nin planı İsrail ve Filistin halkının meşru taleplerini karşılayan iki devletli çözüme olan kararlılığını" göz önünde bulundurarak inceleyeceğini belirtti.

ABD'nin planının, İsrail-Filistin sorununa çözüm bulunması için gerekli girişimlerin acilen tekrar başlatılmasının önemini gösterdiğine dikkati çeken Borrell, AB'nin tüm sorunları çözerek kalıcı ve adil barış sağlayacak anlamlı müzakerelere katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Borrell, "AB, iki tarafa da politikaları ve faaliyetleriyle tek gerçek seçenek olan iki devletli çözüme olan bağlılıklarını göstermeleri için çağrıda bulunuyor." ifadesini kullandı.