BM Temsilcisi Kıbrıs’ta mekik diplomasisinde
Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çalışmaları yürüten BM, Lefkoşa’da Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis arasında mekik diplomasisi başlattı.
Geçen pazar günü adaya gelen BM Genel Sekreteri’nin geçici özel temsilcisi Jane Holl Lute, dönüşünü erteledi ve liderlerle 3 günde 3 kez ayrı ayrı görüştü. BM temsilcisi bugün de Ada’da kalacak ve 4’üncü kez liderlerle görüşecek. BM yetkilisi, bir yılı aşkın süredir muhtemel müzakerelere temel oluşturacak, tarafların uzlaşacağı ‘referans kriterleri’ hazırlamaya çalışıyor. Lute, Akıncı ve Anastasiadis’in bu ay sonunda New York’ta BM Genel Kurulu açılışı sonrasında Genel Sekreter Antonio Guterres’le 3’lü görüşmesine ‘referans kriterlerini’ tamamlamış olarak gitmeyi amaçlıyor. Referans kriterleri, müzakerelerde yol haritası görevi görecek. BM Genel Sekreteri, referans kriterlerinde anlaşma olursa, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla gayri resmi bir görüşmeyi gündemine alacak.
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