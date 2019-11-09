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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
09.11.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Birleşmiş Milletler'den İran'a insan hakları övgüsü

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Birleşmiş Milletler'den İran'a insan hakları övgüsü

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne üye 111 ülkeden 95'i, sık sık insan haklarını ihlal etmekle suçlanan İran'ı insan haklarına verdiği önem sebebiyle tebrik etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin geçtiğimiz cuma günü düzenlenen İran İslam Cumhuriyeti'nin Evrensel Periyodik Gözden Geçirme oturumunda, İran'ın insan hakları performansı, konseyi oluşturan 111 ülkenin 95'inden tam not aldı.

95 ülkenin delegeleri, İran'ın terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Irak ve Suriye'ye askeri birlik gönderdiğine dikkat çekti.

Kuzey Kore, Katar, Belarus, Malezya, Irak, Endonezya ve Filistin, İran'ın insan hakları konusundaki performansından övgüyle bahsetti.

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi temsilcisi, İran hükümetini, ABD yaptırımlarına rağmen halkının, özellikle kadınların, çocukların ve engelli bireylerin haklarını koruması sebebiyle gösterdiği üstün çabadan ötürü tebrik etti.

Konseyin Filistin temsilcisi ise insan haklarını koruma ve geliştirme çabalarının yanı sıra sunduğu eğitim ve sağlık imkanları konusunda İran'ı övgüye boğdu.

Konseyin Belarus temsilcisi, ülkeye karşı uygulanan 'yasa dışı, tek taraflı ve emrivaki' yaptırımlara karşın İran'ın insan hakları konusunda ciddi ilerleme kaydettiğine vurgu yaptı.

ABD Temsilcisi, İran'ın 'bariz bir şekilde' insan hakları ihlallerini sürdürdüğünü savundu ve siyasi suçluları derhal serbest bırakma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İran İslam Cumhuriyeti'nin Evrensel Periyodik Gözden Geçirme oturumu değerlendirme sonucu, İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin geçtiğimiz aylarda ABD ve müttefiklerini Orta Doğu'daki insan hakları ihlallerinin bir numaralı failleri olarak ilan etmesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Reisi, Yemen'deki iç savaşta sivil haklarının, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçleri tarafından ihlal edildiğini savunmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yaparak Eylül 2014'ten bu yana başta başkent Sana olmak üzere bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Husilere, Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetinin talebi doğrultusunda Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon güçleri operasyonlar düzenliyor.

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