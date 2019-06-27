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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
27.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bir göçmen dramı daha

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Bir göçmen dramı daha

Bir ‘Amerikan rüyası’ bu kez Rio Grande nehrinde son buldu. El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD’yi ayıran Rio Grande nehri üzerinden ABD’ye geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi. Minik kızın cansız bedeni babasına sarılmış halde bulundu. O görüntü, cansız bedeni Bodrum sahiline vuran 3 yaşındaki Aylan Kurdi’yi hatırlattı...

DÜNYA düne, yürekleri sızlatan bir görüntüyle uyandı. Yeni bir hayat arayışıyla ABD’ye yasadışı yollardan geçmeye çalışırken, Meksika sınırındaki Rio Grande nehrinde hayatını kaybeden El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez (25) ve 23 aylık kızı Valeria’nın görüntüsü, mülteci sorununu bir kez daha gündeme taşıdı. Pazar günü Rio Grande’nin Meksika sahiline vuran baba-kızın cesedi, yaşanan dramın aslında sadece bir sonucu. Çok çileli bir yolculuğun ardından yaşanan o trajik anların bir de şahidi var; Valeria’nın annesi ve Oscar’ın eşi Tania...

EŞİNİ KARŞIYA GEÇİRECEKTİ

Tania, acı dolu o anları, Meksikalı La Jornada gazetesinden Julia Le Duc’a anlattı. Tania ve eşi Oscar, ABD’nin Meksika sınırında sığınma başvurusu yapmak için beklerken, pazar günü kızları Valeria ile birlikte ABD’ye yasadışı yollardan geçmeye karar verdi. Oscar önce kızıyla birlikte nehri geçti. Kızını ABD tarafında bırakarak eşi için geri dönen Oscar, kızının nehre girdiğini ve sulara kapıldığını gördü. Kızı Valeria için tekrar geri dönen Oscar, Valeria’ya ulaşmasına rağmen akıntıya kapılarak kızıyla birlikte can verdi.

Bir göçmen dramı daha

Valeria’nın babasının tişörtü içinde, boynuna sarılmış bir şekilde bulunan cansız bedeni, 2015 yılında Muğla’dan Yunanistan’a şişme botla geçmeye çalışan ve botun alabora olmasıyla hayatını kaybeden Suriyeli Aylan Kurdi’yi hatırlattı. Aylan bebek 3 yaşındaydı...

SIĞINMA İÇİN BEKLEDİLER

Oscar’ın eşi Tania, yakınlarıyla birlikte, iki aydır Puerta Mexico köprüsünde ABD’den sığınma talep edebilmek için randevu almayı beklediklerini ve Meksika’nın kendilerine insani vize verdiğini belirtti. Tania, bulundukları yerde sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını ve Meksika’da kalmaya devam ettikleri için Oscar’ın umutsuzluğa kapılarak yüzerek ABD’ye geçme kararı aldığını söyledi.

Bir göçmen dramı daha

Eşi ve kızının akıntıya kapıldığını gören Tania’nın, yetkililerden yardım istemesinin ardından Oscar ve Valeria’yı arama-kurtarma çalışmaları başladı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmaların ardından Oscar ve küçük kızı Valeria’nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 

BİLGİ NOTU

El Salvador, Honduras ve Guatemala gibi Orta Amerika ülkelerinden gelen binlerce kişi, yıllardır maruz kaldıkları şiddet olayları, yoksulluk, kıtlık ve hukuk dışı uygulamalar sonucu ABD’nin Meksika sınırına yığılıyor. Meksika’nın ABD sınırındaki Matamoros şehrinde, çoğunluğunu Latin Amerikalı düzensiz göçmenlerin oluşturduğu binlerce kişi ABD’li yetkililer tarafından sığınma talebinde bulunmak üzere çağırılmayı bekliyor. ABD’li yetkililer, haftada ortalama 3 sığınma talebi kabul ediyor. 

TRUMP DEMOKRATLARI, MEKSİKA ABD’Yİ SUÇLADI

BEYAZ Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, bu olaydan “nefret ettiğini” söyledi. “Bu baba muhtemelen harika bir adamdı” diye konuşan Trump, yasadışı göçmenlerin ölümleri nedeniyle, sınır politikasına destek vermeyen Demokratları suçladı.

MEKSİKA Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu çok acı bir durum. Her zaman söyledik, ABD ne kadar çok kişiyi reddederse, çölde veya nehri geçerken ölen o kadar kişi olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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