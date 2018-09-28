Bir BM klasiği
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünkü BM Genel Kurul hitabında İran’ın nükleer silah programıyla bağlantılı ikinci bir tesisi bulunduğunu öne sürdü.
Tahran’daki nükleer depoyu gösterdiğini savunduğu bir fotoğrafla podyuma çıkan Netanyahu, İran yönetiminin burada nükleer programına ait büyük miktarda ekipman ve materyal sakladığını iddia etti. Öte yandan, Netanyahu, BM 73. dönem görüşmeleri için New York’ta bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile görüştü. İsrail lideri, Mısır’ın “Ortadoğu’daki rolü ve terörle mücadele çabalarından” övgüyle söz etti.
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