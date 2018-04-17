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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
17.04.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Beyaz Saray önünde Brunson protestosunda gözaltı

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
Beyaz Saray önünde Brunson protestosunda gözaltı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün İzmir’de ilk kez hakim karşısına çıkan FETÖ davasından tutuklu Amerikalı din adamı Andrew Brunson aleyhinde güvenilir bir delil görmediklerini bildirdi. Türkiye’nin yasalarla bağlı bir devlet olduğuna inandıklarını belirten Nauert, ‘Türk hukuk sisteminin bu davayı zamanlı, adil ve şeffaf bir biçimde çözeceğini umuyoruz’ dedi. Öte yandan Brunson davasını protesto etmek için Beyaz Saray önünde eylem yaparken kurallara uymayan rahip Patrick Mahoney gözaltına alındı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile neredeyse her görüşmesine serbest bırakılmasını talep ettiği Pastör Brunson ile ilgili gelişmeler Washington’da yakından takip ediliyor. ABD Dışişleri tutuklandıktan yaklaşık 1.5 sene sonra dün ilk kez hakim karşısına çıkan Pastör Brunson’ın duruşmasına Uluslararası Dini Özgürlüklerden Sorumlu Büyükelçi Sam Brownback’i gönderdi. Brunson’ın doğum yeri Kuzey Carolina’dan senatör Thom Tillis de duruşmayı Brownback ile birlikte izledi.

Beyaz Saray önünde Brunson protestosunda gözaltı


 
'TÜRKİYE’NİN YASALARLA BAĞLI BİR DEVLET OLDUĞUNA İNANIYORUZ'
 
İzmir’deki duruşmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı bir açıklama yaptı. Nauert açıklamada şu ifadeleri kullandı:
 
‘Tüm ABD hükümeti Brunson davasını yakından takip ediyor. Brunson’ın suçlu olduğunu ortaya koyan güvenilir bir delil görmedik ve kendisinin masum olduğuna ikna olmuş durumdayız. Türkiye’nin yasalarla bağlı bir devlet olduğuna inanıyoruz ve Türk halkının adalete bağlı olduğuna inancımız var. Türk hukuk sisteminin bu davayı zamanlı, adil ve şeffaf bir biçimde çözeceğini umuyoruz.’
 
BEYAZ SARAY’DAKİ BRUNSON PROTESTOSUNDA GÖZALTI
 
Öte yandan duruşma İzmir’de devam ederken üç Amerikalı Beyaz Saray önünde Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğunu protesto etti. Rahip Patrick Mahoney Beyaz Saray önündeki eylem kurallarına uymayı reddedince polis tarafından göz altına alındı. Patrick Mahoney’nin karısı  Katie Mahoney, eşinin gözaltına alınacağını bile bile Beyaz Saray bahçesindeki parmaklıkların önünde Pastör Brunson için diz çöküp dua etmek için geldiğini söyledi.

Beyaz Saray önünde Brunson protestosunda gözaltı

Hürriyet’e konuşan Katie Mahoney, Brunson’ı şahsen tanımadıklarını ancak dini özgürlüklere inanan Hıristiyanlar olarak dayanışma için Beyaz Saray’a geldiklerini anlattı. Katie Mahoney şunları söyledi: ‘Pastör Brunson’ın tek suçu Hıristiyan olmak. Hiç bir hükümet inancından dolayı kimseyi tutuklamamalı. Biz hem Brunson’ı hatırladığımızı göstermek hem de Başkan Trump’a dini özgürlükler için sesini çıkartmasını hatırlatmak için buradayız ki zaten Trump da bunu yaptı biliyoruz.’ Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağından hiçbir şüphesi olmadığını ekleyen Mahoney, ‘Anayasamıza güveniyorum’ diye konuştu.

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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