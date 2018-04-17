Beyaz Saray önünde Brunson protestosunda gözaltı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün İzmir’de ilk kez hakim karşısına çıkan FETÖ davasından tutuklu Amerikalı din adamı Andrew Brunson aleyhinde güvenilir bir delil görmediklerini bildirdi. Türkiye’nin yasalarla bağlı bir devlet olduğuna inandıklarını belirten Nauert, ‘Türk hukuk sisteminin bu davayı zamanlı, adil ve şeffaf bir biçimde çözeceğini umuyoruz’ dedi. Öte yandan Brunson davasını protesto etmek için Beyaz Saray önünde eylem yaparken kurallara uymayan rahip Patrick Mahoney gözaltına alındı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile neredeyse her görüşmesine serbest bırakılmasını talep ettiği Pastör Brunson ile ilgili gelişmeler Washington’da yakından takip ediliyor. ABD Dışişleri tutuklandıktan yaklaşık 1.5 sene sonra dün ilk kez hakim karşısına çıkan Pastör Brunson’ın duruşmasına Uluslararası Dini Özgürlüklerden Sorumlu Büyükelçi Sam Brownback’i gönderdi. Brunson’ın doğum yeri Kuzey Carolina’dan senatör Thom Tillis de duruşmayı Brownback ile birlikte izledi.
'TÜRKİYE’NİN YASALARLA BAĞLI BİR DEVLET OLDUĞUNA İNANIYORUZ'
İzmir’deki duruşmanın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert yazılı bir açıklama yaptı. Nauert açıklamada şu ifadeleri kullandı:
‘Tüm ABD hükümeti Brunson davasını yakından takip ediyor. Brunson’ın suçlu olduğunu ortaya koyan güvenilir bir delil görmedik ve kendisinin masum olduğuna ikna olmuş durumdayız. Türkiye’nin yasalarla bağlı bir devlet olduğuna inanıyoruz ve Türk halkının adalete bağlı olduğuna inancımız var. Türk hukuk sisteminin bu davayı zamanlı, adil ve şeffaf bir biçimde çözeceğini umuyoruz.’
BEYAZ SARAY’DAKİ BRUNSON PROTESTOSUNDA GÖZALTI
Öte yandan duruşma İzmir’de devam ederken üç Amerikalı Beyaz Saray önünde Brunson’ın Türkiye’deki tutukluluğunu protesto etti. Rahip Patrick Mahoney Beyaz Saray önündeki eylem kurallarına uymayı reddedince polis tarafından göz altına alındı. Patrick Mahoney’nin karısı Katie Mahoney, eşinin gözaltına alınacağını bile bile Beyaz Saray bahçesindeki parmaklıkların önünde Pastör Brunson için diz çöküp dua etmek için geldiğini söyledi.
Hürriyet’e konuşan Katie Mahoney, Brunson’ı şahsen tanımadıklarını ancak dini özgürlüklere inanan Hıristiyanlar olarak dayanışma için Beyaz Saray’a geldiklerini anlattı. Katie Mahoney şunları söyledi: ‘Pastör Brunson’ın tek suçu Hıristiyan olmak. Hiç bir hükümet inancından dolayı kimseyi tutuklamamalı. Biz hem Brunson’ı hatırladığımızı göstermek hem de Başkan Trump’a dini özgürlükler için sesini çıkartmasını hatırlatmak için buradayız ki zaten Trump da bunu yaptı biliyoruz.’ Eşinin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılacağından hiçbir şüphesi olmadığını ekleyen Mahoney, ‘Anayasamıza güveniyorum’ diye konuştu.
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