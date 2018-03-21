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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
21.03.2018 - 07:48, Son Güncelleme:

Beş Arap ülkesi Türkiye'ye karşı toplandı!

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Beş Arap ülkesi Türkiye'ye karşı toplandı!

BAE’nin başını çektiği Türkiye karşıtı ittifakın nasıl oluştuğuna ilişkin yeni ipuçları çıktı. BAE’nin ABD’deki lobicisi George Nader, 2015’te Kızıldeniz’de bir yatta 5 Arap liderini toplayarak, “Türkiye ve İran karşıtı yeni bir bölgesel ittifak kurmalarını” teklif etmiş.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) adına ABD’de lobi faaliyetleri yürüten Lübnan asıllı iş adamı George Nader’in, 2015’te Kızıldeniz’de bir yatta beş Arap liderle gizli toplantı yaptığı ortaya çıktı. Londra merkezli “Middle East Eye” sitesinin haberine göre Nader, Arap liderlere “Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği'nin yerini alacak, Libya ile birlikte 6 ülkenin bir araya gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum” teklifinde bulundu. Kısa süre önce hakkındaki pedofili iddiaları ile gündeme gelen Nader, konuşmasında “bu yeni oluşumun Türkiye ve İran’ın nüfuzuna karşı bölgede ABD yönetimi tarafından itibar görecek bir güç haline gelebileceğini” öne sürdü.

ÜRDÜN KRALI YATTAYDI

Toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Mısır cunta lideri Abdülfettah es-Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad el Halife ve geçtiğimiz günlerde Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını iptal eden Ürdün Kralı 2. Abdullah katıldı. Nader’in adı anılan liderlere “teklifini kabul etmeleri halinde Washington yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını” söylediği belirtildi. 

VELİAHT İLANI BEKLENDİ

Muhammed bin Selman, gizli toplantının yapıldığı tarihlerde veliaht prens ilan edilmemişti. Selman’ın siyasi kariyeri, babasının 2015’te tahta çıkmasından sonra istikrarlı bir şekilde hızla yükseldi. 2017’de veliaht ilan edilen Selman fazla güç ele geçirerek tüm rakiplerini saf dışı etti. Şu an babasının sadece bir adım gerisinde olan Selman’ın veliaht ilan edilmesiyle Türkiye karşıtı eksen 2018’de yeniden masaya sürüldü. Öte yandan Türkiye karşıtı eksen teklifi, 15 Aralık 2015’te Suudi Arabistan tarafından gündeme getirilen İslam Ordusu’nun kurulması planlarıyla uyuşmuyordu. Türkiye’nin de davet edildiği oluşumun zaman içerisinde profilini düşürmesiyle Riyad’ın bu planı kabullenmesi kolaylaştı. Yeni Şafak

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